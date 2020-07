„U nás žádného zaměstnavatele, který by skončil a hromadně propouštěl, nemáme. Za nárůst nezaměstnanosti může snižování počtu zaměstnanců v podnicích, kam od nás lidé dojíždějí za prací,“ vysvětlila starostka obce Kozly Marie Doudová.

Podobně hovoří také starostka Žiželic na Žatecku Helena Makuková. V obci meziročně stoupla nezaměstnanost z 8,3 na 9,3 procenta, připadá jí tak pomyslné, určitě ale nelichotivé druhé místo v okrese Louny. „Obávám se, že bude ještě hůř. Řada firem větší propouštění teprve chystá,“ sdělila Makuková.

Obec trápí o víkendech nedostatečná dopravní obslužnost, o další autobusové spoje by mohla ještě přijít. U Žiželic se má stavět obchvat, obec se stane mezi Žatcem a Mostem neprůjezdná. Je tak možné, že se počet autobusů, které do ní budou zajíždět, ještě sníží. „Proto jednáme, aby u nás byla obnovená vlaková zastávka,“ přiblížila starostka. Vlaky mezi Žatcem a Chomutovem v Žiželicích a ani dalších vesnicích na trati nezastavují několik let.

Z červnových čísel o vývoji nezaměstnanosti je patrné, že se vrací trend, kdy jsou její vyšší mírou více postižené obce na západě okresu Louny.

V jeho východní polovině jsou čísla nižší. Může za to také blízkost Prahy a středních Čech, kde jsou větší možnosti pracovního uplatnění. Třeba v Opočně a Úhercích na Lounsku je nezaměstnanost nulová. Úřady práce neevidují žádného uchazeče z těchto obcí.

„V naší obci žije 120 obyvatel s věkovým průměrem padesát let. Většina je důchodového věku, ti ekonomicky aktivní práci mají,“ okomentoval starosta Opočna Antonín Gorschenek.

V celém okrese byla v závěru června míra nezaměstnanosti 5,4 procenta. Oproti loňsku došlo k celkem výraznému nárůstu, v červnu 2019 činila 4,2 procenta. Počet lidí v evidenci Úřadu práce se zvýšil o více než pětistovku na 3 289. Okres Louny, který v rámci Ústeckého kraje vykazoval v posledních letech podprůměrnou míru nezaměstnanosti, se tak opět řadí mezi ty postiženější regiony. Za Chomutovskem a Mosteckem má podíl lidí bez práce třetí nejvyšší. Za růstem nezaměstnanosti mohou problémy české ekonomiky tvrdě zasažené opatřeními proti koronaviru. Projevily se v řadě odvětví. Postižený je automobilový průmysl, jehož součástí je řada továren v okrese Louny. Například žatecké Koito, které vyrábí světla do aut. Na plnou výrobu ve společnosti dosud nenajeli, většina zaměstnanců zůstává o pátcích doma.

„Stále je velice těžké předvídat, jak se bude chovat „post-koronavirový“ automobilový trh, zda se prodeje rychle navrátí na úroveň prvního čtvrtletí roku nebo porostou jen pozvolna. Září by mělo přinést už dostatek výrobního objemu pro restartování pětidenního pracovního týdne, třebaže téměř jistě nedosáhneme na původně plánované množství vyrobených světel,“ stojí v prohlášení společnosti.

Nezaměstnanost na Lounsku

Obec (červen 2020), uchazeči o zaměstnání, podíl nezaměstnaných



Kozly 11, 10,3 %

Žiželice 32, 9,3 %

Velemyšleves 23, 9,2 %

Domoušice 38, 9,1 %

Nepomyšl 23, 9,1 %