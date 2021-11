Nezaměstnanost v okrese Louny v poslední době stagnuje.

Logo Úřadu práce - ilustrační snímek | Foto: Deník

V evidenci Úřadu práce je aktuálně tři a půl tisíce lidí, podíl nezaměstnaných osob tak činí pět a půl procenta. To je stejně jako loni na podzim. Tento údaj aktuálně řadí Lounsko na šestou příčku okresů s největší nezaměstnaností v ČR. Horší data vykazují Karviná, Most, Ostrava město, Chomutov a Ústí nad Labem. Z obcí okresu Louny je nejvyšší nezaměstnanost v Domoušicích, a to přes 10 procent. Naopak v evidenci Úřadu práce není veden ani jeden obyvatel Brodce.