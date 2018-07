Nezaměstnanost na Lounsku opět klesla. Firmám chybí lidi

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 17 360 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace údržba zeleně. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 9, Popis činnosti pracovního místa:Zajišťuje prostřednictvím odborné firmy údržbu zeleně na veřejně přístupných plochách. Kontrolní činnost stavu veřejné zeleně, doplnění pasportizace zeleně v GISu, spolupráce na rozvoji zeleně. Spolupracuje s ostatními odbory MěÚ Žatec při zajištění péče o dřeviny (dotace, kácení, posudky, náhradní výsadba). Ve spolupráci s Technickou správou města Žatec, s.r.o. zabezpečuje na území obce údržbu veřejné zeleně, včetně parků a provádí kontrolu vykonaných prací. Zabezpečuje městský mobiliář, fontány, údržbu hřbitova, údržbu autobusových zastávek, parkové úpravy. Spolupracuje s IT na aktualizaci pasportu veřejné zeleně. Vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti zastupitelů, občanů a odborných komisí., Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,. způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:. VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor ochrany ŽP),. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu GINIS a GIS,. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . řidičský průkaz skupiny B,. předpokládaný nástup 03.09.2018.Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:, Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.Nabízíme:, Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – údržba zeleně“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.