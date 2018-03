Noc s Andersenem láká děti do knihoven. Nouze o ně není

Ústecký kraj - Pokles dětských čtenářů z minulých let se zastavil. Už dnes proběhnou hodně zajímavé akce.

Noc s Andersenem. Ilustrační foto.Foto: Petr Švancara

„Pořád jen sedí u počítačů a knížku do ruky nevezmou,“ slyšíme často z rodin, kde jsou malé děti. Podle knihovníků to ale není až tak špatné. Zájem u dětských čtenářů výrazně neopadá a neopovrhují ani klasikou. Tu jim ještě více přiblíží letošní ročník akce Noc s Andersenem.

Dětem se v noci z pátku na sobotu otevřou dveře městských i školních knihoven. Čeká na ně bohatý doprovodný program s hrami, který tentokrát knihovny věnují pohádce Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce a Andersenovu Cínovému vojáčkovi. Přestože se jedná o starší díla, děti je nezavrhují. „Pohádky se pořád těší velké oblibě, kromě pejska a kočičky patří mezi nejoblíbenější i Honzíkova cesta nebo Čtyřlístek a všeobecně tituly o zvířátkách. Naopak pomalu mizí zájem o příběhy jako jsou Foglarovky nebo Bylo nás pět,“ říká Hana Friendlaenderová, manažerka společnosti Nielsen Admosphere. Ta v loňském roce provedla celostátní průzkum, který zkoumal preference a návyky dětských čtenářů.

Tak nocovali s Andersenem loni v Chomutově:

Podle Friendlaenderové ale zanechal za posledních 20 let největší stopu ve čtenářských srdcích hrdina zahraničního autora. Nebo spíše autorky. „Zatím nepřekonaným fenoménem je jednoznačně Harry Potter,“ potvrzuje manažerka. Silným titulem, který může v současnosti Harrymu konkurovat alespoň u mladších čtenářů, je podle nakladatelství Albatros série Deník malého Poseroutky. „V posledních letech nabírá na důležitosti kvalita zpracování knihy, formát, líbivé ilustrace a podobně,“ podotýká obchodní a marketingový ředitel Albatros Media Josef Žák.

Z výsledků čtenářského průzkumu nevyplývá, že by internet a tablety s neomezenou nabídkou akčních her čtenářství u dětí vytěsňovaly. „Rapidní úbytek mladých čtenářů nastal mezi lety 2003 až 2013, ale dál to už nepokračuje,“ vypočítává Hana Friendlaenderová. Čtením tráví volný čas 65 procent nejmladších školních dětí, těch starších pak více než polovina. Lehký pokles lze pozorovat u mládeže mezi 15 až 19 lety.

Podpořit lásku ke knihám se snaží během roku několik kampaní, v čele se zmiňovanou Nocí s Andersenem. Velkému zájmu se těší i projekt Knížka pro prvňáčka. „Děti dostanou po splnění úkolů a několika návštěvách knihovny titul, který jinak v knihkupectvích neseženou,“ líčí tajemnice Klubu dětských knihoven Kateřina Pechová.

Kam vyrazit na Noc s Andersenem:

Louny

Městská knihovna

23. března Od 16 do 19 hodin



Litvínov

Městská knihovna

23. března od 19.00 do 8.00 hodin ráno



Žatec

Městská knihovna

23. března od 19.00 do 9.00 hodin ráno