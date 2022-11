„Děti vždycky po nocování rodičům nadšeně vypráví, co při nocování v knihovně zažily. A dospělé to vždy nadchlo, zajímali se. Tak nás napadlo, proč nezkusit také nocování pro dospělé,“ představuje novinku ředitelka žatecké knihovny Radka Filková. Přespávání pro děti organizují knihovny poměrně často, žatecké nocování pro dospělé je ale neobvyklé. „Bude to pro ně netradiční zážitek, i dospěláci si zažijí, co prožívají děti. Snad budou také tak nadšení,“ pokračuje Filková.