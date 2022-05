Nejrizikovějším místem, alespoň co se týká počtu dopravních nehod, jsou na Lounsku zatáčky u Želkovic na silnici I/15 Most – Lovosice. V poslední době tam došlo ke třicítce karambolů. Zároveň je to čtvrté nejnebezpečnější místo v Ústeckém kraji. Zmizí, až se postaví tříkilometrový obchvat Želkovic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že se začne stavět za pět let. Přes obec známou díky prodeji ovoce a zeleniny denně projede téměř deset tisíc aut. „Vadí nám hlavně hluk. Samozřejmě se těšíme, až budeme mít klid,“ sdělil starosta Želkovic Josef Scheithauer.