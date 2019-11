„Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom, aby letos byla stavba pod střechou. Snad se to povede. Aktuálně se pracuje na cihlové přístavbě, kde bude zázemí. Na staveništi už jsou také ocelové konstrukce pro sportoviště, v příštích týdnech by se měly začít stavět,“ uvedl vedoucí odboru investic na podbořanské radnici Milan Ohanka.

Stavět se za areálem Tatranu začalo letos v červenci, nová hala roste v jeho těsném sousedství. „Hotovo by mělo být v prosinci 2020,“ pokračoval Ohanka.

Do starších, malých a už nevyhovujících tělocvičen se k zápasům nevejdou fotbalisté ani florbalisté. Do nové haly se naopak vměstnají třeba tři volejbalová hřiště, florbalisté tam budou moci hrát zápasy, i další sporty získají větší prostor. „Už se těším. Hala v Podbořanech chybí, malé tělocvičny jsou nedostatečné. Sportovci budou mít konečně kde pořádně trénovat,“ reagoval Pavel Mařík z Podbořan.

Sportovní stánek bude mít vnější rozměry přibližně 60×30 metrů. Soutěž vyhrála podbořanská firma Podhola, postaví ji za 47 milionů. Sportovci se haly dočkají i přesto, že město nebylo úspěšné v žádostech o dotaci.

„O dotaci jsme žádali několikrát. I když jsme měli vše dobře připravené, tak neúspěšně. Podbořany si halu zaslouží. Rozhodli jsme se proto, že ji postavíme i bez dotace,“ uvedl starosta Radek Reindl. Město využije ušetřené peníze. Pokud by se dál čekalo, obávala se radnice také zdražování, ceny stavebních prací nyní stoupají.

O hale se diskutuje dlouhé roky

Jedním z argumentů radnice je i to, že podle průzkumů vedení města si většina lidí z Podbořan halu přeje. O výstavbě se diskutovalo více než 15 let. První vážné úvahy se objevily už v roce 2007. Tehdy se ale náklady odhadovaly na 120 milionů, tolik si podbořanský rozpočet podle vedení města nemohl dovolit. Projekt byl později přepracován do současné levnější podoby.

Najdou se ale také kritici výstavby. Tvrdí, že hala není v Podbořanech potřeba, sportovat se prý dá i v současných prostorách. Další říkají, že si hala na sebe nevydělá, nebude vytížená a město bude muset na její provoz hodně doplácet.

„Chceme halu maximálně využívat,“ oponoval místostarosta Karel Honzl. Podle odborníků bude v případě provozních nákladů důležité, jak se podaří halu vytížit, je ale možné, že se radnice bude muset zčásti finančně podílet. I s touto variantou prý počítá. Podle vedení města se ale aktuálně našlo finančně přijatelné řešení. „Sportovci o výstavbu haly žádali dlouho, chyběla tady. Nemají pořádně kde trénovat a hrát, staré tělocvičny nesplňují současné nároky. Navíc hala nebude jen pro sportovce, budou ji moci využívat i školy, mohou se tam pořádat také různé kulturní akce,“ zdůvodnil starosta Reindl.