Podle radnice za zdržení nemůže zhotovitel, ale projektant. V průběhu stavby se totiž objevily vady v projektu, město chce proto po tvůrci dokumentace slevu.

Výstavba plaveckého areálu začala na konci roku 2018. „Cena nepřekročí plánovaných a schválených 218 milionů korun,“ informoval starosta Loun Pavel Janda. „V průběhu výstavby byly schváleny vícepráce a méněpráce. Po zohlednění všech změn je celková částka přesně 218 723 479 korun, což je o 217 193 korun méně než při uzavření smlouvy,“ vyčíslila na korunu přesně vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská. Město za stavbu plavecké haly nebude odvádět státu daň z přidané hodnoty, takže tato cena je konečná.

Hala měla být hotová v polovině dubna, termín dokončení se prodloužil o více než dva měsíce. „Zpoždění stavby nebylo způsobeno koronakrizí, i když i to zhotoviteli přineslo nemalé komplikace v dodávkách materiálů, vybavení i výpadku odborných profesí, ale chybami v projektové dokumentaci. Ty si vyžádaly přepracování některých původně navržených řešení,“ vysvětlila Sunkovská.

K zásadním problémům, na které se přišlo až při stavbě, patřilo podle ní nedostatečné projekční řešení některých bazénových technologií, musely se také doplnit rozvaděče elektrické energie a některé rozvody. Objevil se nesoulad projektové dokumentace s požárně bezpečnostními požadavky, dodatečně se řešila kouřová čidla, doplnily se klapky vzduchotechniky, chyběly revizní otvory, požárně odolné stropy nebo požární roleta v baru.

„Dále jsme museli dát stavbu dodatečně do souladu s hygienickými předpisy, instalovat se musel odtah k digestoři v mokrém baru, upravovala se chlorovna,“ přiblížila Sunkovská.

Město proto jedná o slevě z ceny projektové dokumentace. Požaduje deset procent, což je přibližně 250 tisíc korun.

Připravit dokončenou plaveckou halu k otevření pro veřejnost je nyní úkolem příspěvkové organizace Lounská správa plaveckých areálů, která kromě haly spravuje také městské koupaliště.

„Před otevřením plavecké haly pro veřejnost musíme provést řadu věcí. Například zaškolit zaměstnance na nové technologie, dokoupit některé provozní věci, získat povolení pro provoz od různých institucí,“ vysvětlila ředitelka zmíněné organizace Andrea Kuďousková.

Zkušební provoz haly bez veřejnosti se má spustit během letních prázdnin. Na konci srpna, nebo na začátku září je pak v plánu její otevření. Veřejnosti bude přístupná denně, dopoledne by měla sloužit pro výuku školám, odpoledne veřejnosti. „Počítáme, že v některé dny bude pro veřejnost od šesti do osmi hodin ranní plavání,“ nastínila ředitelka. O provoz haly by se měly starat tři desítky zaměstnanců,

Nová plavecká hala v Lounech vyrostla na místě původního bazénu z první poloviny osmdesátých let dvacátého století. Objekt nechalo město kvůli špatnému stavu na konci léta 2016 zavřít a další rok na jaře zbourat. Nová hala nabídne moderní zázemí s plaveckým a zážitkovým bazénem s atrakcemi včetně tobogánu, vířivky a sauny.

Město Louny halu zaplatí z vlastních zdrojů a bankovního úvěru, od státu dostalo čtyřicetimilionovou dotaci.