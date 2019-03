Jen malé a už nevyhovující tělocvičny mohli dosud využívat milovníci sportu v Podbořanech. K zápasům se tam nevejdou florbalisté a zaběhat si pořádně ve více lidech při fotbálku? Také nemožné. Zahrát si halový turnaj nebo tenis? Nevejdete se. Sportovci v Podbořanech volají po hale už řadu let, letos se konečně dočkají. Zastupitelé schválili její výstavbu.

„Začneme v létě. Start výstavby je naplánován na 1. července, hotovo pak bude příští rok,“ potvrdil starosta Podbořan Radek Reindl.

Nový sportovní stánek bude mít vnější rozměry přibližně 60x30 metrů, jeho součástí má být i menší hlediště. Stát bude v areálu Tatranu za současnou fotbalovou tribunou. Soutěž vyhrála podbořanská firma Podhola, halu postaví za 47 milionů.

Zastupitelé schválili pro letošek na stavbu haly do rozpočtu 10 milionů, zbylé peníze pak půjdou z městské pokladny v roce 2020. Stavět se určitě začne i v případě, že nepřijde dotace, což na svém jednání posvětili podbořanští zastupitelé. „O dotaci jsme žádali několikrát. I když jsme měli vše dobře a v pořádku připravené, tak jsme neuspěli. Podbořany si halu zaslouží. Rozhodli jsme se proto, že ji postavíme i bez dotace,“ uvedl starosta. Pokud by se dál čekalo, obává se vedení města také zdražování, v současnosti totiž ceny stavebních prací výrazně stoupají.

Možnost, že peníze od státu přijdou, ale ještě existuje. „O dotaci samozřejmě požádáme znovu, ještě to vyzkoušíme. Pokud ji dostaneme, budeme moc rádi. Ale stavět se bude určitě i bez ní,“ dodal Reindl.

Sportovci halu vítají

Jedním z argumentů radnice je i to, že podle průzkumů vedení města si většina lidí z Podbořan halu prý přeje. „Bylo by to dobré. Halu bych určitě přivítal, pro sportovce bude dobrá,“ řekl Pavel Beran. I řada dalších lidí stavbu podporuje.

Najdou se ale také kritici projektu. Jedna část z nich tvrdí, že město postupuje pomalu, že už hala měla fungovat. „Peníze byly našetřené. Měly se hledat také další zdroje. Kdyby se nedávalo na některé nesmyslné projekty, už tu mohla být dříve,“ myslí si bývalý zastupitel Lumír Šopf.

Vedení Podbořan oponuje, že dřívější projekt byl příliš drahý a bylo prý také potřeba investovat do jiných potřebných staveb, do škol, revitalizací sídlišť a podobně.

O výstavbě haly se ve městě diskutuje už dlouho, snad patnáct let. První vážné úvahy se objevily už v roce 2007. Tehdy se ale náklady odhadovaly na 120 milionů a tolik si podbořanský rozpočet podle vedení města nemohl dovolit. Předloni ale radnice projekty přehodnotila a přišla s levnější variantou. Hala nemá být tak velkolepá, ale sloužit má stejně. Nemá být součástí fotbalové tribuny, vyroste trochu jinde, také modernější konstrukce jsou levnější.

Dalším kritikům se nezamlouvá hala vůbec. Nelíbí se jim finanční náročnost samotné stavby, ale ani pozdější provozní náklady. „Podle mého není hala potřebná, sportovat se dá i v současných prostorách. Bojím se, že to bude v malém městě nevyužité a město bude hodně doplácet,“ obává se například Tomáš Škoda.

Podle odborníků bude v případě provozních nákladů důležité, jak se podaří halu vytížit, je ale možné, že se radnice bude muset zčásti finančně podílet. Podle vedení města se ale prý aktuálně našlo finančně přijatelné řešení. „Sportovci o výstavbu haly žádají dlouhodobě, chybí tady. Nemají pořádně kde trénovat a hrát. Ve městě žádná hala ani tělocvična, která by splňovala současné nároky sportovců, není. Navíc nebude jen pro sportovce, budou ji moci využívat i školy, mohou se tam pořádat také různé kulturní akce,“ uzavřel Radek Reindl.