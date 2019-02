Louny - Nasednout v Lounech na vlakovém nádraží do rychlíku a za několik desítek minut být v centru Prahy. Anebo za hodinku v Karlových Varech. Dnes nereálné, někdy v budoucnosti docela možné. V souvislosti s připravovanou novou vysokorychlostní tratí Praha Drážďany se uvažuje o vedlejší trati z Prahy do Loun a Mostu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Nová trať by přinesla Lounům nejen komfortní vlakové spojení s Prahou, jež dnes není, ale také s Mostem a „podkrušnohorským“ koridorem, který spojuje západ a sever Čech. Výrazně by se tak urychlilo vlakové spojení Loun třeba s Karlovými Vary nebo Chebem. Nová trať z Prahy do Loun a Mostu by navíc položila základ konkurenceschopného spojení po železnici z Prahy do Karlových Varů. Dnes jezdí rychlíky mezi českou metropolí a západočeským lázeňským městem oklikou přes Ústí nad Labem, cestu zvládnou za více než tři hodiny. Autobusem je to o hodinu méně a s pokračující výstavbou dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary se tento čas bude nadále snižovat.