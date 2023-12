Za několik let by na místě současných polí měly vyrůst dvě nové čtvrti – Skalka a Mělecké předměstí. Nový domov v nich najde kolem sedmi tisíc lidí.

„Skalka a Mělecké předměstí jsou dvě klíčové rozvojové lokality Loun. Plánujeme v nich městské bytové domy, město byty nestaví dlouhých třicet let. V lokalitách počítáme také s bydlením pro seniory, základní a mateřskou školou a sportovní halou,“ popsal lounský starosta Milan Rychtařík. „Aby se Louny rozvíjely, je důležitá městská bytová výstavba,“ dodal.

Radnice má k dispozici vítězné architektonické návrhy, územní studie se nyní projednají s dotčenými orgány. „Závěry z těchto jednání do návrhů zapracujeme,“ popsala vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková.

Lounské Výšiny. Podívejte se, jak bude vypadat nová obytná čtvrť v Lounech

V prvním pololetí příštího roku chystá lounská radnice představení nových čtvrtí veřejnosti a majitelům dotčených pozemků. Město jich v obou lokalitách vlastní jen část. Dalším krokem, zřejmě na konci příštího roku, bude zapracování obou nových čtvrtí do územního plánu města. Pak začne proces majetkoprávního vypořádání pozemků a projektová příprava. „V tuto chvíli nedokáži říct, kdy se začne stavět. Ovlivní to řada faktorů,“ řekl starosta.

Podle něj obě architektonické studie splňují dvě základní myšlenky – aby v místě vznikly moderní městské části plné zeleně.

Mělecké předměstí je lokalita s rozlohou 27 hektarů pod supermarketem Lidl poblíž ulic Mělecká, Postoloprtská, Volkmannova a silnice I/28 Louny – Most. Část Skalka o ploše 66 hektarů je ohraničená dálnicí D7, Zeměšskou ulicí, sídlištěm, zástavbou rodinných domů v Dalimilově ulici a železniční tratí.

Z lounské Oharky je sto nových nájemních bytů. Víme, proč je v areálu vlak

Právě blízkost dálnice D7 Praha – Chomutov je podle vedení Loun to, co sehraje v nejbližších letech klíčovou roli v rozvoji města. „I díky tomu, že v roce 2028 bude dálnice dokončená, budou chtít lidé v Lounech bydlet. Dojezdová vzdálenost z Loun do Prahy se zkrátí na dvacet minut, město se tím zatraktivní pro bydlení,“ popsal lounský starosta.

Vedení Loun očekává, že díky dálničnímu spojení se ještě zvýší počet lidí, kteří budou denně dojíždět za prací do Prahy. Uplatnění v hlavním městě najdou hlavně ty profese, kterým nabízí výrazně lepší finanční ohodnocení.

V současné době z osmnáctitisícových Loun do Prahy podle nedávno zpracované analýzy ministerstva vnitra denně dojíždí 3500 lidí. „Jako jedno z mála měst v Ústeckém kraji máme vyrovnanou bilanci. Počet lidí kteří denně přijíždějí za prací do Loun z okolních regionů je v současné době stejný jako počet který denně odjíždí z Loun za prací jinam,“ sdělil tajemník lounské radnice Michael Straka.

Na kraji Loun vyrostou dvě nové výrobní haly. Práci v nich najde pětistovka lidí

Vedení Loun nevylučuje, že se tento poměr v budoucnosti kvůli dokončení dálnice změní. „Moc s tím asi nenaděláme, musíme se na to ale připravit. Například tím, že přichystáme takové možnosti volnočasového vyžití, že lidé v Lounech budou o víkendech zůstávat,“ řekl Milan Rychtařík. V této souvislosti zmínil snahu města o větší využití areálu lounského výstaviště. V nejbližší době radnice vyhlásí výběrové řízení na nového nájemce.

Rozvojové plochy Skalka a Mělecké předměstí nejsou jediné, které se v Lounech chystají. Novou obytnou čtvrť s názvem Zahradní město 2 plánuje na východním okraji Loun místní společnost ES Reality. Naváže na Zahradní město, jež vzniklo proměnou bývalých kasáren. Čtyři desítky nových rodinných domů tentokrát vzniknou v místě, kde se dnes rozkládá pole za parkem generála Fajtla. Všechny parcely jsou zamluvené.

Zahradní město 2. Padesátka parcel pro nové rodinné domy je už zamluvená

Poblíž lokality Skalka připravuje společnost Trading reality multifunkční komplex Lounské Výšiny. Rodinné a řadové domy a luxusní byty mají vyrůst v místě dnešního pole na konci slepé Zeměšské ulice. „Součástí projektu bude kromě rezidenčních objektů také kvalitní zeleň, odpočinkové zóny, dětská hřiště a další občanská vybavenost v několika komerčních prostorech. Výhodou bude taktéž dostatek parkovacích míst pro obyvatele komplexu i pro nerezidenty,“ přiblížila obchodní ředitelka společnosti Pavlína Lindnerová.

Projekt je ve fázi příprav, realizovat se bude, jakmile společnost získá všechna potřebná povolení.

Mohlo by vás zajímat: Lounské Výšiny. Podívejte se, jak bude vypadat nová obytná čtvrť v Lounech

Zdroj: Trading reality