Kamil Malát žije s manželkou v panelovém domě v Podbořanech. Jejich společným snem je do budoucna útulný rodinný dům. Nechtějí se ale stěhovat na vesnici, rádi by dále využívali komfortu města. Zatím si na nový domov šetří a vyhlížejí, kde bude. S očekáváním tak sledují plány podbořanské radnice na vybudování nové čtvrti mezi silnicemi na Vroutek a Valov. Lesná je sice zatím jen na papíře, první reálné obrysy by ale mohla začít dostávat zhruba za dva roky. Také v dalších městech okresu Louny je obrovský zájem o stavební pozemky, vznikat mají také nové bytové domy. Louny, Žatec i Postoloprty plánují vznik nových čtvrtí.

V Podbořanech v minulých letech vyrostly desítky nových rodinných domů, město se rychle rozvíjí. V novou čtvrť se proměnila bývalá kasárna, místo tanků se tam již prohánějí děti, rychle se zaplnila také lokalita Liška. Ale kam dál? Možností by mohla být čtvrť Lesná.

„Jedná se o velkou lokalitu směrem na Valov. Mezi silnicí na Valov a Vroutek. V budoucnu by tam mohlo postupně vzniknout 200, možná až 300 domů,“ vysvětluje starosta Podbořan Radek Reindl. Nová čtvrť by měla růst postupně, v plánu je také občanská vybavenost. K lokalitě již vede komunikace, sítě jsou na hranici oblasti. Nutné je ale ještě vyřešit vztahy s vojáky, nedaleko je totiž vojenský prostor. „Je to krásná lokalita. Kousek příroda, zároveň velmi blízko městu. Od koupaliště je to opravdu kousek a nedaleko je i centrum. Chtěli bychom to rozjet co nejdříve,“ pokračoval Reindl.

Jak vypadaly Louny a okolí před sto lety? Ukáže to výstava unikátních fotografií

Projekt má i své odpůrce. Argumentují tím, že až příliš výrazně zasahuje do přírody. Vedení radnice to odmítá, oponuje tím, že příroda se ničit nebude. Navíc město už nemá příliš variant, kam se rozvíjet. „Je to možná rozvojová lokalita. Moc jich bohužel nemáme. Limitují nás hodně ložiska kaolinu a bentonitu v okolí města, poddolovaná území, ale také plánovaný obchvat,“ vysvětluje starosta Radek Reindl, že řada pozemků v okolí města je blokovaných.

Projekt Lesné se manželům Malátovým líbí. „Do budoucna o tom budeme určitě uvažovat. Je to mimo centrum, ale zároveň pořád ve městě. Jste hned v přírodě, zároveň ale stále s výhodami města,“ kvituje Kamil Malát.

A kdy začne získávat čtvrť reálné obrysy? „Co nejdříve bychom rádi provedli změnu územního plánu, budeme kvůli tomu jednat s vojáky. Reálné je, že připravovat parcely a prodávat by se mohlo zhruba za dva roky,“ dodal podbořanský starosta.

V Lounech chtějí výstavbu nyní směřovat do lokalit Skalka a pod Lidlem. Obě jsou ve směru z města na Žatec. „Aktuálně řešíme aktualizaci územních studií pro obě lokality, chceme je více otevřít i pro možnou výstavbu bytových domů,“ informoval starosta Loun Pavel Janda.

Co rozhodne letošní komunální volby? Zeptali jsme se v Žatci a v Lounech

Také v Lounech je zájem o stavební parcely obrovský, město nedávno dvě prodávalo a o každou se přihlásilo více než 25 zájemců. I Louny jsou v dalším rozvoji poměrně „svázané“. Z jedné strany Ohře, z druhé dálnice. „Skalka je poměrně velké území zhruba od vodárenské věže směrem až k čerpací stanici Shell. Výstavba domků už tam probíhá, v příštích letech by to měla být jedna z hlavních rozvojových lokalit,“ pokračoval Janda. Oblast pod Lidlem je menší, zhruba pro 20 domků. V obou lokalitách by ale vedení města rádo vidělo i výstavbu bytových domů, také po nových bytech je totiž ve městě „hlad“.

V Žatci developer ES Reality právě dokončuje obytnou a obchodní zónu Na Homoli v místě bývalých spodních kasáren. Plány má také radnice. „Další rozvoj chceme směřovat do lokality ve směru na Holedeč, po obou stranách silnice,“ představil místostarosta Radim Laibl. Po levé straně má pokračovat výstavba v lokalitě Kamenný vršek dál směrem ke střelnici, podle radnice by tam další ulice mohly vyrůst do pěti let. Po pravé straně má radnice v plánu vznik nejen rodinných a bytových domů, ale také sportovišť, parku a dalších projektů, plány jsou ale v tomto případě dlouhodobější.

Plány na další rozvoj mají i v Postoloprtech, také tam je velká poptávka po stavebních pozemcích. „První lokalitou, ve které chceme pokračovat je Větrná. Letos na podzim budeme žádat o stavební povolení na zasíťování, v příštím roce bychom sítě pak mohli realizovat. Jedná se o zhruba 14 parcel. Další rozvojovou lokalitou je pro nás Draguš, podél silnice na Lišany. Tam jsme nyní ve fázi úpravy studie, poté necháme zpracovat projekty. Tam by mohlo být zhruba 20 parcel, možná o něco více,“ uvedl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora s tím, druhá lokalita se začne připravovat určitě později, odhaduje, že nejdříve za čtyři roky.