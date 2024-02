Vítězné návrhy pro lokalitu Skalka vytvořil ateliér Unit architekti s.r.o. a pro Mělecké předměstí ateliér Gogolák+Grasse. „Odborná porota po doporučení městského architekta hodnotila pro každou lokalitu tři renomované ateliéry. Z nich vybrala vítězné návrhy,“ řekl mluvčí radnice Marcel Mihalik. Vítězné ateliéry podle něj zpracovávají aktualizaci územních studií v procesu, který bude probíhat do letošního října. „Součástí bude zapracování připomínek odborné poroty, správců sítí a dotčených orgánů, také návrh majetkoprávního vypořádání a jednání s vlastníky pozemků,“ dodal.

Bydlení pro sedm tisíc lidí, škola, sportovní hala. Louny chystají nové čtvrti

Téměř sto hektarů pole na západě Loun se podle vize vedení Loun promění do několika let ve dvě městské čtvrti s příležitostí pro růst nových obyvatel. „Skalka a Mělecké předměstí jsou klíčové rozvojové lokality. Plánujeme v nich městské bytové domy. Aby se Louny rozvíjely a vyrovnaly se s úbytkem obyvatel, podpoříme bytovou výstavbu. Město byty nestaví dlouhých třicet let. V lokalitách počítáme s bydlením pro rodiny s dětmi, pro seniory, s mateřskou i základní školou, i se sportovní halou,“ vylíčil starosta Milan Rychtařík.

Město tak podle něj i díky dostavbě dálnice D7 očekává příliv nových občanů, pro které se zkrátí dojezdová vzdálenost do metropole. „Louny jim nabídnou únosné životní náklady a hlavně bohaté kulturní, sportovní a volnočasové vyžití,“ řekl starosta.

Zahradní město 2. Padesátka parcel pro nové rodinné domy je už zamluvená

Mělecké předměstí je lokalita s rozlohou sedmadvacet hektarů pod supermarketem Lidl poblíž ulic Mělecká, Postoloprtská, Volkmannova a silnice I/28 Louny – Most. Část Skalka o ploše šestašedesát hektarů je ohraničená dálnicí D7, Zeměšskou ulicí, sídlištěm, zástavbou rodinných domů v Dalimilově ulici a železniční tratí.

Město Louny chce zvrátit negativní trend posledních let, kdy počet jeho obyvatel klesá. Zatímco v devadesátých letech 20. století bydlelo v Lounech přibližně 20 tisíc lidí, teď to je 17 380 obyvatel.

Mohlo by vás zajímat: Místo pobočky pošty směnárna a sázková kancelář. V Lounech přijde další změna