„Rozšířený a zmodernizovaný kamerový systém se spustí do provozu do konce letošního roku, vyjde na necelých šest milionů korun. Počet kamerových bodů se rozšíří ze 13 na 27,“ sdělil ředitel žatecké městské policie Miroslav Solar. „Kamery budou sledovat místa, kde dochází k velkému pohybu osob. Třeba v prostoru u nemocnice nebo parkovišť u hřbitova či koupaliště. Snímat budou také všechny silnice vedoucí do a ze Žatce,“ dodal. Pod jejich dohled se dostane dvojice železničních přejezdů v Lounské ulici nebo části sídlišť – uvidí do ulic Boženy Němcové, Hájkovy, Písečné nebo náměstí Poperinge. Už nyní snímají kamery dění například v Růžové, Javorové nebo ulici Dr. Kůrky.