Nové náměstí Poperinge v Žatci trápí holubi. Město chystá další odchyty

Žatec - Ptáci znečišťují opravené náměstí Poperinge, obtěžují také lidi v okolí obchodu v ulici Bratří Čapků. Stížností na jejich množství přibývá.

Maminka s kočárkem a malou dcerkou si chce odpočinout na lavičce na náměstí Poperinge v Žatci. Idylka ale netrvá dlouho. Těsně nad ní se totiž proletí velké hejno holubů a desítky jich usednou nedaleko. Maminka raději odchází. Holubi a jejich výkaly trápí lidi na nově opraveném náměstí.

Stížností na znečištění od holubů v této lokalitě přibývá. „Holubi jsou tu velký problém. Jsou jich desítky, je to hodně nepříjemné,“ říká Milada Sezemská, která přes rekonstruované náměstí často prochází. „Mělo by se s tím něco dělat. Je jich tu opravdu hodně, všechno je od nich znečištěné. Musíme to uklízet každý den,“ doplňuje majitelka květinářství na náměstí Jarmila Nechutná.

Vadí jí také to, že holuby krmí bezdomovci. „Když si pak někdo sedne na lavičku, ptáci k němu udělají nálet. Není to příjemné. A když si maminky nechají kočárek před obchodem, často ho mají znečištěný,“ pokračuje.

Holuby a velikost jejich populace přitom města v posledních letech hlídají, pravidelně se provádí jejich odchyt. Ani jinde v Žatci si lidé na větší množství těchto ptáků nestěžují, v jiných lokalitách totiž problémy nejsou.

U náměstí Poperinge a kolem obchodu v ulici Bratří Čapků se však zdržuje bezdomovec a někteří další lidé, kteří ptáky pravidelně krmí. A holubi se tak v lokalitě shromažďují. Vedení radnice o problému ví a slibuje, že se jím bude zabývat. „Budeme se snažit s problémem něco udělat. Nechceme, aby holubi nadměrně obtěžovali obyvatele. Je to ale trochu začarovaný kruh. Dokud tam budou někteří lidé holuby krmit, nebude snadné je odtamtud dostat,“ podotýká žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Odchytové klece

Že bude boj se znečištěním po holubech v lokalitě Poperinge obtížný, ví také Kamil Plíšek, který má na žatecké radnici tuto problematiku na starosti. Ujišťuje však, že tam město odchyty provede. „Po celém městě řešíme odchyt holubů průběžně, několikrát ročně instalujeme na vytipovaná místa odchytové klece. Chytalo se i u Poperinge. Potíž je, že tam mají velký dostatek potravy. Na podzim se ale na tuto lokalitu opět zaměříme,“ slibuje Plíšek.

A proč až na podzim? V létě se totiž odchyty neprovádějí, holubi mají dostatek potravy v přírodě a do klecí nejdou.

Podle některých lidí by problém odstranilo vyřešení potíží tamního bezdomovce, který ptáky krmí. Jenže ten pomoc dlouhodobě odmítá. „Opakovaně mu nabízíme ubytování a další pomoc. Odmítá ale i doprovod k lékaři a další věci. Rozhodnutí je na něm,“ vysvětluje Lenka Jendrísková ze sociálního odboru žatecké radnice.

Alespoň částečným řešením by podle lidí žijících v okolí mohly být častější kontroly žateckých strážníků, aby v místě nebyl takový nepořádek. Vedení městské policie přislíbilo větší dohled. „Do lokality jezdíme poměrně často kontrolovat i řešit nepořádek. Ale mohu slíbit, že se na to ještě více zaměříme, budeme na místo zajíždět častěji,“ vzkazuje šéf žateckých strážníků Miroslav Solar.

Lidé doufají, že se situace zlepší. „Snad se s tím povede něco udělat. Je to škoda. Náměstí je nově opravené a pořád je znečištěné,“ uzavírá Milan Čermák.