Za devět nových aut, která včetně vybavení přišla na víc než 30 milionů korun, dal kraj skoro polovinu. Teď si vozy rozdělí na základnách v Ústí, Teplicích, Lounech, Mostě, Chomutově, Rumburku a Roudnici. I když kraj bude příští rok velmi pravděpodobně šetřit, na žluto-zelené sanity by zbýt mělo. Díky dotacím.

I letos záchranáři vozy pořídili s přispěním ministerstva zdravotnictví a České kanceláře pojistitelů. Ilja Deyl, který šéfuje krajské záchrance už od roku 1990, děkoval hlavně kraji. „Podařilo se nám nastavit to tak, aby každý rok byla potřebná pravidelná obměna. Protože sanitní vůz není o tom, že jezdí. Ale o tom, že musí jezdit bezpečně,“ řekl Deyl s tím, že životnost sanitky je kolem osmi let. Záchranáři běžně obměňují park už po pěti letech, záleží na najetých kilometrech. Vozy do osmi let stáří obvykle ještě nějaký čas zůstávají v záloze. Letos ale kvůli známým okolnostem nevyřadili ani tato auta.

Záchranáři věří, že i v budoucnu se na hejtmanství najdou peníze na nákup sanit. „Bez nich to prostě nejde,“ upozornil šéf záchranářů. Krajský zdravotnický odbor navrhuje kraji dofinancovat sanity v příštím roce 14 miliony stejně jako letos. O rozpočtu budou rozhodovat zastupitelé pravděpodobně v lednu, do nového roku jde kraj s rozpočtovým provizoriem.

Kontinuity v rozhodování krajských politiků ve věci nových sanit si cení vedoucí odboru zdravotnictví Petr Severa. „Je to potřeba a je dobře, že vedení kraje, ať je jakékoli, je v této záležitosti konzistentní,“ uvedl. Důležitosti pravidelné obměny si je vědom i nový krajský radní Radim Laibl (ANO). „Každá minuta promrhaná na silnicích může stát pacienta život. A pak mu nepomůžou ani nejlepší lékaři, ani nejlépe vybavené nemocnice,“ poznamenal. Nákup nových sanit i v příštích letech Laibl považuje za hozenou rukavici. Kraj chce pro to co nejvíc využít externích dotačních titulů. „Je tam velká porce peněz přímo pro zdravotnictví,“ ujistil radní.

Krajští záchranáři můžou i díky pravidelným obměnám postupně přecházet na moderní Volkswageny typu Crafter. „Je to mnohem větší komfort pro záchranáře i pacienty,“ sdělil Prokop Voleník, mluvčí záchranky a zároveň výjezdový záchranář. „Ten vůz je mnohem prostornější, robustnější, další důležitou věcí je respekt na silnici,“ dodal Voleník s tím, že hlavně v dopravních špičkách skutečně hrají u udržení životních funkcí nemocných nebo zraněných roli minuty. Hodí se také speciální hydraulická nosítka s maximální nosností 320 kilogramů. Ovládá je řidič a záchranář se může věnovat jen pacientově zdravotnímu stavu. Starší nosítka museli záchranáři zvedat fyzicky, což je mnohdy vyčerpávalo.

Covid prodlužuje výjezdy

Jeden z nových vozů s HEPA filtrem poslouží pro přepravu infekčních pacientů. Jak připomněl Deyl, bezpečnostní opatření kvůli epidemii prodlužují záchranářské zásahy. Zdravotníci musí být v ochranných prostředcích, a to podle odstupňovaného algoritmu. Výjezd prodlužuje i dezinfekce vozidla po transportu. Kvůli covidu a souvisejícím potížím má záchranka kolem 30 procent pacientů. Jak ale záchranáři upozorňovali dříve, vystrašení lidé si sanitky kvůli koronaviru dost často volali zbytečně. „Došlo ke snížení počtu neindikovaných volání. Úplně eliminovat se to ale nepodařilo,“ shrnul ředitel krajské záchranky.

S covidem se záchranáři museli vyrovnávat také ve svých řadách. Celkově v pracovní neschopnosti kvůli koronaviru měli během roku na sedm desítek zdravotníků. Aktuálně je jich deset.

- Záchranáři mají v Ústeckém kraji 118 sanitek.

- Denně je jich v provozu 45.

- Pro pravidelnou obměnu vozového parku mají kraj se záchrankou dlouhodobě nastaven systém, kdy každoročně pořídí nejméně 8, ideálně 9 až 10 nových vozů.

Zdroj: Ústecký kraj