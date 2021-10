/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Postoloprty, Cítoliby, Kystra. V těchto místech na Lounsku nemají s italskými majiteli památek dobré zkušenosti. V Novém Sedle na Žatecku je to ale jinak. Jejich zámek tam nechátrá, i s okolním parkem si ho pronajala obec. Místní využívají venkovní prostranství, na to, jaký smysl najít pro samotnou památku, zatím ale nepřišli. Zámek je pro veřejnost nepřístupný, uvnitř prázdný, moc lidí ho nezná. Přesto je svým způsobem zajímavý.

Zámek s přilehlým parkem v Novém Sedle má v pronájmu obec. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Zdroj: DeníkV objektu sídlila do roku 1992 mateřská škola, od té doby jiné využití neměl. Pozůstatky po dětech jsou tak v objektu patrné i po třiceti letech. Nízko posazená umyvadla i výdejní okénka mezi kuchyní a jídelnou. „Pamatuji si, že jsem sem vodil do školky své děti. Teď ji máme v budově základní školy. Kapacitně nám stačí, školka je dobře vybavená, místnosti mají i klimatizaci, nepřemýšlíme, že bychom ji stěhovali zpět do zámku,“ sdělil starosta Nového Sedla Petr Sýkora. Zámek má dvacítku místností, někde se zachovanými dřevěnými stropy s výmalbou, některé mají štukatérskou výzdobu. Dominantou vnitřních prostor je zajímavé schodiště. „Potíž je, že zámku chybí nějaká větší, reprezentativní místnost. Tu bychom užívali třeba pro svatební obřady nebo vítání občánků,“ vysvětlil starosta s tím, že se zatím žádné smysluplné využití nenašlo. Podle jeho slov se nabízí proměna na výstavní prostory, chybí ale to hlavní. Co v zámku vlastně vystavovat. Nápadů bylo několik, z realizací ale vždy sešlo.