Spěšné vlaky, které se měly s novým jízdním řádem objevit na trase Žatec – Louny – Lovosice – Ústí v závěru letošního roku, zatím jezdit nebudou. Podle jejich objednavatele, Ústeckého kraje, nenabídly České dráhy vhodné soupravy.

„Spěšné vlaky Žatec – Louny – Lovosice – Ústí nad Labem nejsou součástí návrhu nového jízdního řádu. Důvodem je, že dopravce České dráhy Ústeckému kraji nenabídl vozidla, která by byla svými parametry způsobilá daný provozní model splnit,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Trať Lovosice – Louny prošla zásadní rekonstrukcí, která mimo jiné povede ke zrychlení osobních vlaků. Proto je podle Fraňkové nutné, aby spěšné vlaky zajišťovaly trakčně lepší soupravy, které budou schopné dosáhnout systémových časů v uzlových stanicích nebo v křižovacích místech na trati. „Jakmile by byly zavedeny spěšné vlaky a na ně nasazena trakčně slabá vozidla, docházelo by vlivem prodlužování jízdních dob ke zpoždění, což by v krajním případě mohlo vést k rozpadu jízdních řádů,“ upozornila mluvčí kraje.

Ústecký kraj má podle ní o provoz spěšných vlaků zájem a aktuálně chystá zveřejnění záměru zajištění provozu spěšných vlaků se začátkem platnosti jízdního řádu v prosinci 2020. „Věříme, že zájem dopravců bude větší,“ dodala.

České dráhy, které v současné době pro kraj zajišťují provoz osobních vlaků mezi Žatcem, Louny a Lovosicemi, kraji nabídly časově dvoustupňové řešení.

„České dráhy nabídly kraji zajištění provozu spěšných vlaků po přechodnou dobu motorovými jednotkami Regionova řady 814. Tento typ vlaku zajišťuje běžně provoz spěšných vlaků ve všech regionech České republiky,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jednotky Regionova by podle něj jezdily mezi Žatcem a Ústím dva až tři roky, pak by je České dráhy nahradily zcela novými motorovými jednotkami. „Na tento nový typ vlaku probíhá výběrové řízení. Půjde o nejmodernější klimatizovaný bezbariérový vlak s rychlostí 120 kilometrů, který bude splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní normy. Cestujícím nabídne řadu výhod,“ doplnil Šťáhlavský.

Tento typ jednotek by podle jeho slov zajišťoval spěšné vlaky zhruba od roku 2022. „Toto časově dvoustupňové řešení, které by umožnilo zahájit provoz spěšných vlaků už v nadcházejícím jízdním řádu, ale Ústecký kraj neakceptoval,“ dodal s tím, že je možné, že České dráhy podají nabídku do zmíněného výběrového řízení kraje.

Vedení Žatce i Loun by nové spěšné vlaky uvítalo. Přímé spojení s Ústím totiž ani jedno z měst nemá. A to ani autobusové. „Přímé spěšné vlaky do Ústí uvítáme. Jako obecně každé zlepšení v dopravní obslužnosti města,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Podobně se vyjádřil i lounský starosta Pavel Janda. „Za přímé spojení s Ústím budeme určitě rádi,“ řekl.