Noví žatečtí zastupitelé rozhodli o ceně parcel na Kamenném vršku

Žatec – Stavební parcely pro rodinné domy na Kamenném vršku bude město Žatec prodávat za 921 korun za metr čtverečný. Těsnou většinou o tom rozhodlo nově zvolené zastupitelstvo, to v minulém volebním období se na ceně neshodlo.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Ani tentokrát nebylo rozhodnutí jednoznačné. Zastupitelé těsnou většinou rozhodli o zmíněné ceně, která vzešla ze znaleckého posudku. Objevily se ale názory cenu zvýšit nebo věc odložit a nechat zpracovat druhý znalecký posudek.

Zájemci tak s ohledem na velikost parcely zaplatí od 750 tisíc do 1,3 milionu korun a k tomu 21 procentní daň z přidané hodnoty. S daní tak za pozemek dají 1114 korun za metr. Pokud bude o jeden pozemek víc zájemců, získá ho ten, kdo v dohadovacím řízení nabídne víc peněz.

Město v současné době připravuje 18 parcel, sítě by měly být hotové příští rok v létě. Reálně by tak noví majitelé parcel mohli začít stavět domy zhruba za rok.

Lokalita Kamenný vršek vznikla v místě pole poblíž stadionu Flóra na jižním okraji Žatce. Město tam od roku 2007 ve dvou etapách připravilo 48 parcel, na většině už stojí domy. Začínalo s cenou 450 korun za metr čtverečný, poslední pozemky prodávalo za 950.

Současná třetí etapa je poslední. Zastupitelé o ceně parcel debatovali více než hodinu. „Město by mělo prodávat nemovitosti v místě a čase obvyklém. Nechalo si vypracovat znalecký posudek, proti kterému mám výhrady. Znalec vycházel z nerealizovaných prodejů, ceny zjišťoval pouze z internetu. Navíc se nezajímal o ceny pozemků v Žatci,“ uvedl zastupitel Karel Krčmárik, kterému se cena 921 korun zdá nízká. „Předpokládal jsem, že si město nechá vypracovat nový znalecký posudek, abychom získali objektivnější cenu. To se nestalo,“ dodal.

„Otázkou je, zda chceme jako město vydělávat, nebo se spíš snažit podporovat lidi, aby tady bydleli a žili,“ oponoval místostarosta Radim Laibl. Podobně se vyjadřovala řada dalších zastupitelů.

„Stávají se případy, že lidé ze Žatce odcházejí kvůli nižší ceně stavět domy do okolních obcí, do Holedeče nebo Staňkovic, nebo i do Podbořan. Proto budu hlasovat pro cenu, která je blízká návrhu, který je 921 korun,“ řekl radní a zastupitel Petr Antoni.

„Je to investice do lidí, o které bychom měli mít zájem. Je to investice do budoucnosti města. Když pozemky zdražíme, budou neprodejné,“ vyjádřil se jeho kolega v zastupitelstvu Martin Štross.

Proti návrhu cenu zvýšit se vyslovili i další zastupitelé. „Když se podíváme, za jaké ceny se prodávají pozemky v Žatci, není navrhovaná cena nijak nízká. Pokud ji vyženeme někam do nebes, pozemky neprodáme,“ řekl třeba Petr Hanzl. „Nedaleké Podbořany prodávají své pozemky za 250 korun za metr čtverečný, právě pro to, aby přilákalo občany. Neměla by být tedy pro město priorita pouze cena,“ uvedla Jaroslava Veselá.

Další posudek nenašel podporu

Někteří zastupitelé navrhovali, aby si město nechalo vypracovat druhý znalecký posudek, který by ukázal, zda je cena 921 korun vzešlá z prvního reálná, nebo ne. Zda pozemky nabízené městem skutečně mají takovou hodnotu. „Nerada bych, aby na mě někdo zase podal kvůli tomu trestní oznámení. Stalo se to před dvěma lety, chci se toho vyvarovat,“ okomentovala to starostka Zdeňka Hamousová. Její návrh na zpracování dalšího znaleckého posudku ale nenašel potřebnou většinu. Pro bylo 9 z 20 přítomných zastupitelů.

Na jiný problém upozornil zastupitel Petr Kubeš. Město by podle jeho slov mělo podporovat nejen lidi, kteří si mohou dovolit stavět rodinné domy, ale i ty, kteří tolik peněz nemají a chtěli by si třeba koupit byt. „Město by mělo podpořit i výstavbu bytů,“ řekl Petr Kubeš.

„Nové rodinné domy a bytové domy bude stavět soukromý developer v lokalitě Na Homoli v místě bývalých kasáren. Takže nové byty se v Žatci brzy začnou stavět,“ upozornila starostka Zdeňka Hamousová.

Město v první a druhé etapě do zasíťování pozemků vložilo 71 milionů korun, z prodeje peněz utržilo 33 milionů. Ani nyní na pozemcích příliš nevydělá. Při ceně 921 tisíc korun za metr čtverečný získá od jejich nových majitelů částku skoro stejnou, za jakou parcely zasíťuje.