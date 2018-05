Novinka. Sběr bioodpadu bude celoroční, včetně olejů a tuků

Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Radost ekologů a vrásky na radnicích. Takové pocity vyvolává záměr ministerstva životního prostředí rozšířit vyhláškou povinnosti obcí při třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zatímco od roku 2015 jeho odběr pro své občany musejí zajišťovat od dubna do října, nově by to mělo být celoročně.

dnes 13:15 SDÍLEJ:

Úředníci vycházejí z evropské směrnice. V roce 2020 by podle ní mělo v Česku klesnout množství biologického odpadu na skládkách na 35 procent objemu z roku 1995. Méně zeleně na skládky „Množství bioodpadu na skládkách je stále vysoké,“ řekl Deníku Marek Čihák z ministerstva. Přede dvěma lety klesl podíl na 61 procent původní produkce. V roce 2016 bylo vytříděno 623 tisíc tun biologických odpadů, tedy asi o 300 tisíc tun více než v roce 2014. K návrhu vyhlášky nyní běží připomínkové řízení. „Předpokládáme účinnost od 1. ledna 2019,“ uvedl Čihák. O rok později by měla následovat povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků využitelných třeba do paliv. „Současně dojde k zamezení vylévání použitých olejů do kanalizace. Ta se kvůli tomu zanáší, problémy pak jsou i v čistírnách odpadních vod,“ konstatoval. Zpřísnění pravidel by podle ministerstva nemělo pro obce znamenat citelné zvýšení nákladů. Kontejnerů na olej by jim mělo stačit mnohem méně, než kolik jich potřebují na starý papír či plasty. Zpracovatelské firmy olej podle ministerstva odvážejí zdarma, někde za něj dokonce obcím platí. „Každý svoz je další nákladovou položkou, takže to, že se sbíráním biologicky rozložitelných komunálních odpadů vždycky ušetří, není úplně pravda,“ uvedl výkonný předseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. Mnoho obcí v případě příznivého počasí již nyní biologicky rozložitelný odpad odváží i v jarních a podzimních měsících, často od března do listopadu. Strach ze zimy Radnice se ale bojí mrazů. Zmrzlé kuchyňské zbytky se budou odvážet hůře, kompostárny také ke svému provozu potřebují dostatečnou teplotu. ČTĚTE TAKÉ: Jídla z vývařoven končí v koši. Podle kuchařů i odborníků kvůli přístupu dětí Podle ekologů mají obce v třídění biologického odpadu stále rezervy. „Zaměřily se na zelený odpad ze zahrad, který lze snadno odvézt,“ řekl Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Přitom lidé, kteří jej produkují, jej jsou většinou schopni kompostovat sami u svých zahrad. Kropáček je přesvědčen, že by obce naopak měly více sbírat kuchyňský odpad. Do hnědých nádob na biologický odpad přitom zbytky masa a mastných potravin nepatří. „Čím více odpadu bude využito a vytříděno, čili neskončí na skládkách, tím nižší budou i náklady,“ dodal Čihák. ČTĚTE TAKÉ: U cesty v Lounech se válelo třicet kilo silně zapáchajících krabů

Autor: Jiří Janda