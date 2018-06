Nový lék pomáhá hojit otevřené rány. Pochází z lidské placenty

Ústecký kraj - Až 200 tisíc lidí napříč republikou má závažné otevřené rány, které se dlouhodobě nehojí.

Primář Karel Balabán ošetřuje chronickou ránu v sokolovské nemocnici.Foto: Národní centrum tkání a buněk

V Ústeckém kraji jsou tisíce takových pacientů. Naděje na jejich léčbu jsou den ode dne vyšší, a to zejména díky novým léčebným postupům v regenerativní medicíně.

Nové trendy v hojení chronických a komplikovaně se hojících ran představili odborníci na nedávném semináři v Sokolově, kde se nachází jedno z pěti aplikačních center pro léčbu a hojení chronických ran v ČR. Ty se zde hojí za pomoci tzv. amniodermu, který se získává z lidské placenty u porodu.

„Pacienti s chronickými ranami se často ocitají na okraji společnosti. Jedná se o závažný sociálně ekonomický problém, kdy se kvalita života lidí s těmito obtížemi zásadně snižuje,“ řekl místní chirurg a primář Karel Balabán.

CÍLÍ NA SENIORY

Přípravek, který pomáhá zacelit i déle než rok otevřené rány, je určený zejména pro starší pacienty s diabetem. Pracoval na něm tým mladých brněnských vědců z Národního centra tkání a buněk. Výzkum trval pět let.

„Vyvinuli jsme speciální membránu z amniové části placenty, tzv amniodermu, která je zcela biologická, díky jedinečnému způsobu zpracování velmi účinná, ale také maximálně bezpečná a je možné ji skladovat až po dobu pěti let při pokojové teplotě. Lékařům může být k dispozici, kdykoliv budou potřebovat,“ přiblížila vedoucí výzkumu z Národního centra tkání a buněk Iveta Minaříková.

Preparát je vhodný na širší okruh poranění, takže s ním lze uzdravovat i popáleniny a další kožní zranění. V České republice přípravek používá pět aplikačních center. Ty se nacházejí v Třinci, Jihlavě, Brně, Praze a v Sokolově.

Drtivá většina pacientů se uzdraví za dobu šesti týdnů. Nový a převratný přípravek je určen pro samoplátce. Aby bylo možné léčbu poskytnout co největšímu počtu pacientů, poskytuje výrobce první aplikaci zdarma. Na základě výsledku hojení se pak pacienti sami rozhodnou, zda chtějí pokračovat dále. Každé další použití se odvíjí od velikosti a závažnosti rány. Cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun dle velikosti rány.

Jen v květnu letošního roku tým lékařů zahojil dlouhodobé rány u 50 lidí, kteří jinde pomoc nenašli. „Amnioderm, který je součástí placenty, podporuje plod, který se vyvíjí v děloze. Po zpracování díky unikátním vlastnostem podporuje hojení chronických ran a tím zvyšuje kvalitu života našich pacientů,“ uvedla ředitelka tkáňových a buněčných produktů ze společnosti Národní centrum tkání a buněk Ludmila Kišeláková.

Vyděděnci s chronickými ranami

Je jich kolem 200 tisíc a přece se zdá, že jejich problémy jsou tak vzdálené, že se nacházejí mimo optiku vnímání běžného Čecha. Jde o chronické rány, tedy cosi, co se dlouhodobě nehojí.

Takto postižení pacienti jsou novodobí vyděděnci. Rodina neví, jak o ně pečovat. V nemocnici jsou (ne)žádoucí, protože až příliš vytěžují lékaře, přičemž výsledek zůstává v nedohlednu.

Doktoři na jednu stranu nevědí, kam je poslat, protože klasické léčebné postupy zde zpravidla nezabírají. Pojišťovny také nadšeny nejsou.

To je špatná situace, kdy zamrzá úsměv na tváři standardně vnímajícího Evropana. A co teprve člověk s chronickou ranou? Tomu musejí zůstat oči pro pláč - snad ne chronický.

Jde o sociálně ekonomický problém, do kterého jsou vtaženi všichni členové rodiny. Ve hře přitom není pouze nemocně tělo. Poškozená tělesná schránka oslabuje také duši. To vše by bylo až příliš chmurné konstatování skutečnosti.

Věda je v pokroku a regenerativní medicína stoupá vzhůru. Posouvá tradiční postupy a dějí se doslova zázraky, za kterými jsou moderní léčebné postupy. Pacienti se můžou uzdravit tam, kde mnozí odborníci lámali pomyslnou hůl. To není málo a přitom možností bude více a vyděděnců s chronickými ranami rapidně ubyde.

Jan Odstrčil, Národní centrum tkání a buněk