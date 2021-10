Nový most, který u Žatce překlene Ohři, už roste. Nahradí stoletého veterána

Na levém břehu Ohře mezi Žatcem a Libočany vyrůstá nový most, který překlene řeku. Respektive nahradí více než sto let starý, který dosloužil. Práce na rekonstrukci jsou v plném proudu. Kromě náhrady mostní konstrukce se počítá s výstavbou nového pilíře na břehu. V souvislosti s tím bude u Žatce železniční trať do Plzně třetinu roku pro všechny vlaky mimo provoz. Řadu měsíců zůstane pod mostem neprůjezdná cyklostezka mezi Žatcem a Nechranicemi, úsek se dá ale celkem bez problémů objet.

Železniční most přes Ohři u Žatce na trati do Plzně prochází rekonstrukcí. | Video: Deník/Petr Kinšt

Práce na rekonstrukci mostu za 183 milionu korun spustila Správa železnic (SŽ) se naplno rozeběhly minulý měsíc. Hotovo má být na konci příštího roku. „Mostní konstrukce bude sestavena ještě letos z montážních dílů. Tak zůstane do září příštího roku, kdy bude velkým jeřábem osazena na místo původního mostu. Ten bude v předstihu stejným jeřábem snesen,“ popsala plánovaný průběh prací mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. V době mezi odstraněním staré a osazením nové konstrukce se upraví kamenný střední pilíř. Opěry na obou koncích mostu se zpevní. Pro potřeby stavbařů vznikla nová zpevněná cesta ze žatecké Stroupečské ulice vedoucí k mostu podél trati. Po skončení rekonstrukce se odstraní, pozemky se uvedou do původního stavu. PODÍVEJTE SE: Strašidelný les v Žatci patřil Mrtvé nevěstě, Hejkalovi a smrtce Přečíst článek › Výměna mostní konstrukce se neobejde bez rozsáhlé výluky. Ta je v plánu v příštím roce, a to od začátku srpna do konce listopadu. Po trati jezdí rychlíky mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem a Plzní. Ve kterém úseku dopravce GW Train Regio nahradí své soupravy autobusy, zatím neoznámil. Stav 130 metrů dlouhého ocelového mostu z roku 1907 u Libočan je tak špatný, že po něm jezdí vlaky rychlostí pouze deset kilometrů v hodině. Minulý měsíc začala na téže trati rekonstrukce dvojice mostů přes polní cestu a potok Leska v Kněžicích u Podbořan. „Sanací projde rovněž nestabilní násep mezi oběma mosty, práce mají podle plánu skončit v listopadu příštího roku,“ popsala Radka Pistoriusová s tím, že výměna mostní konstrukce přes lesní cestu proběhne ve stejné době jako u Žatce. Tyto práce vyjdou SŽ na 74 milionů korun. FOTO: Kurzy v Žatci zakončil věneček, tanečníci se fotili ve fotobudce Přečíst článek › Podobně rozsáhlá rekonstrukce dvojice mostů přes Ohři a záplavové území řeky se dokončuje u Koštic na trati Louny – Lovosice. Provoz vlaků tam SŽ obnovila před měsícem. Za práce, které skončí v listopadu, zaplatí tato státní organizace 217 milionů korun. Na nejbližší roky ještě plánuje rozsáhlé rekonstrukce mostů přes Ohři na opačné straně Žatce, na trati Žatec – Lužná u Rakovníka, a také u Postoloprt na trati do Loun.



