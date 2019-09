Nový silniční most v Říční ulici v Lounech přes dvojici železničních tratí se otevře o pár týdnů později, než bylo v plánu.

Demolice mostů v Říční ulici v Lounech | Foto: Ladislav Bába

Podle smlouvy o dílo měl zhotovitel městu předat stavbu v pondělí 30. září, to se nestihne. Požádal o prodloužení termínu do 14. října. „Pokud bude mít všechny potřebné doklady k dispozici, zahájí silniční správní úřad kolaudační řízení. Věříme, že do konce října bude most v provozu,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.