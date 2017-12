Nový rok může začít procházkou v přírodě

Okres Louny - Turisté a další pořadatelé v okrese Louny připravili na pondělí hned sedm setkání k protažení těla.

Účastníci novoročního výstupu na vrch RanáFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Po vánočním a silvestrovském hodování hned na Nový rok vyrazit do ztichlé zimní přírody, protáhnout tělo na čerstvém vzduchu a popovídat si při tom s kamarády, to je každoroční recept turistů na dobrou náladu a vylepšení kondice po svátcích v závěru roku. Ani nyní na přelomu roku to nebude jiné a milovníci pochodů, procházek a výletů se v pondělí 1. ledna 2018 vydají do novoroční krajiny hned na sedmi místech v okrese Louny.

V Lounech jsou připraveny pochody rovnou dva. Hned v 8.30 hodin ráno startuje sedmnáctikilometrový pochod s výšlapem na Oblík. Účastníci se sejdou na Suzdalském náměstí. Půjde už o 41. ročník tohoto pochodu. Druhá skupina zájemců z Loun a okolí si může udělat kratší vycházku na Blšanský chlum; start tohoto pochodu je z parkoviště u Kauflandu, a to v 10 hodin.

"Na Nový rok bude rovněž pro všechny výletníky otevřena turistická chata s občerstvením na Červeném vrchu, a to od 10 do 15 hodin," sdělil Tomáš Chaloupek, předseda Klubu českých turistů Louny.

Tak šli turisté před rokem kolem Žatce:

a tak stoupali nadšenci na Ranou v roce 2016:

V Žatci je připravena oblíbená novoroční vycházka podél Ohře do Stroupče. Start je tradičně ve 13 hodin z lávky přes řeku pod koupalištěm. Nyní půjde už o patnáctý ročník tohoto pochodu. Trasa tam i zpět, kterou využívají například i běžci při jarní Žatecké desítce a půlmaratonu, měří přibližně deset kilometrů. "Ve Stroupči v půli cesty bude připraven oheň k opečení buřtů. Rádi mezi námi přivítáme každého zájemce o procházku," uvedla Eva Hanušová z KČT Žatec.

Ve stejný čas startují do akce také turisté a další milovníci výletů v Podbořanech. Sejdou se u budovy gymnázia a pak se vydají na vycházku krajinou Podbořanska. K výběru jsou dvě trasy - o délce 5 nebo 10 km. Setkání na Nový rok pořádají podbořanští turisté už ve 37. ročníku.

V Peruci proběhne tradiční novoroční procházka na Krásnou vyhlídku, místo v lesích s pohledem na kopce Středohoří. Startuje se ve 13.30 hodin od Tyršova cvičiště a v cíli na účastníky čeká zahřátí v podobě teplých nápojů.

Rovněž ve 13.30 se vydají na novoroční vycházku také účastníci pochodu v Lubenci. Jejich trasa vede od kostela v Lubenci ke kostelu v Libyni. Pochod pořádá Spolek za záchranu kostela sv. Jiljí v Libyni. "V Libyni bude k dispozici svařák a další malé občerstvení. K dobré náladě bude hrát harmonikářka a naše dobrá duše Iva Mokrá," sdělila Jitka Kantová z uvedeného spolku.

Novoroční vycházkový maraton uzavřou výletníci ve Stradonicích, kteří se vydají na výšlap na rozhlednu Stradonku. Start je ve 14 hodin od restaurace ve Stradonicích. U rozhledny bude připraven podobně jako ve Stroupči oheň k opečení buřtů.