Událost týdne: Novým vlastníkem elektrárny Počerady bude skupina Sev.en Energy. Dosavadní majitel ČEZ nevyužil opci, aby prodej odvolal.

Téma vydání: Jaké volné dny a prázdniny nás čekají v tomto roce? Mimo jiné to bude například šest prodloužených vínekdů. Rok 2020 přinese také řadu novinek a změn - zdraží cigarety a tvrdý alkohol, zvýší se důchody i rodičovská, proběhne poslední vlna EET a další…

Lidé odvedle: Z Chomutova zpět do Vietnamu. A pak do Žatce. Nguyen Cam Tu se chystá na vysokou školu do Dánska. Jaké byly její začátky v České republice?

Týdeník Lučan

· 24 stran z okresu Louny

· Vychází každé úterý jako součást Žateckého a lounského deníku

· Přehledný kulturní servis + tipy redaktorů Deníku

· Fotostrana ze zajímavé akce v okrese

· Událost týdne, rubriky Lidé odvedle, Hasiči z okresu a strana Čtenáři píší

· Dvoustránkový rozhovor s místním zajímavým člověkem

· 4 strany okresního sportu, křížovka a zprávy z malých obcí

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.zatecky@denik.cz.