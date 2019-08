Dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Lučan. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

ROZHOVOR: Workout není jen o fyzickém tréninku, je to také v hlavě

Na hrazdě a bradlech dokáže věci, při kterých se tají dech. Na české workoutové scéně vyhrál více než desítku battlů a boduje i v zahraničí. Naposledy na červnovém mistrovství v Lotyšsku vybojoval páté místo a v nejtěžších statických prvcích konkuroval i světovým jedničkám. „Nečekal jsem, že bych se dostal do první světové pětky,“ prozradil devatenáctiletý Jura Sasyn z Kadaně, který reprezentuje chomutovské Street Hard Workers. Ve druhé půlce srpna se chystá na závody do Holandska, které ho můžou vymrštit mezi účastníky světového poháru. „Musím to dát!“ hecuje se sportovec.