Před více než deseti lety se začal Libor Richter z Tuchořic na Žatecku věnovat nevšednímu koníčku – focení mlhovin a galaxií. Jeho snímky během let ocenily poroty několika astrofotografických soutěží. „Fotím, dokud nejsem spokojený. Člověk musí být trpělivý, je to časově náročný koníček,“ říká velitel dobrovolných hasičů v Tuchořicích

Událost týdne:

Těžbu kaolinu by chtěli blíž k Podbořanům. Městu to vadí

Těžba kaolinu mezi Krásným Dvorem a Podbořany se má za pár let posunout. A to blíže městu. Jsou tři místa, kde by se mělo těžit. Vedení Podbořan se záměr nelíbí, dvě ze tří navržených lokalit odmítá. U třetí varianty trvá na řadě opatření hlavně při dopravě vytěžené suroviny

