Nový Týdeník Lučan: Pozvánka na zpívání koled a do světa závodních holubů

Lounskou knihovnu rozezní koledy

Akce Česko zpívá koledy se uskuteční ve středu 12. prosince. S Týdeníkem Lučan si společně zazpíváme v městské knihovně v Lounech. Společně si zazpíváme Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Pásli ovce valaši. Zpěvník s texty koled najdete ve vašem Deníku ve středu 12. prosince. Budeme zpívat i na jiných místech okresu, kompletní seznam najdete na www.ceskozpivakoledy.cz. Této tradici jsme věnovali téma týdne. …

Tak se zpívaly koledy v Lounech loni:

Poštovní holub během závodu ztratí více než polovinu váhy

Někoho uvádí do extáze les plný hub, Josefa Kubáče bere za srdce, když se při závodu vznesou tisíce holubů a svými křídly na okamžik zastíní slunce. S poštovními holuby závodí nepřetržitě bezmála šedesát let. „Závodění mi přináší radost. Je to adrenalin, když vám holub přiletí,“svěřuje se zkušený chovatel v rozhovoru pro týdeník Lučan. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

