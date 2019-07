ROZHOVOR: UNESCO je pro Krušnohoří začátkem nové etapy

Hornické památky v českém a saském Krušnohoří se dostaly na Seznam světového dědictví UNESCO. Před pár dny o tom rozhodl Výbor světového dědictví v ázerbájdžánském Baku. Jedná se už o třináctou památku v České republice, které se titul světového dědictví podařilo získat. Mezi městy, kterých se to v rámci Krušnohoří týká, je Krupka. „Na tuto chvíli jsme dychtivě čekali. Je to oceněním historického významu v oblasti hornictví této části republiky,“ říká starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Jak naložit s letními dary přírody

Léto je období, kdy se přímo nabízí čerpat z domácích surovin. Ať už máte doma zahrádku, nebo vyrazíte pro ovoce a zeleninu na tržiště, či do lesa pro houby nebo borůvky. Jak si potraviny, které nejsou z dovozu, uchovat i na zimu, co si z nich připravit, nebo na co si dát pozor, se dozvíte v novém týdeníku!

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.zatecky@denik.cz.