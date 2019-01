Okres Louny - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Lučan. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Týdeník Lučan z 8. ledna 2019 | Foto: Deník

Týdeník Lučan vychází každé úterý jako příloha Žateckého a lounského deníku. Od středy je na stáncích k zakoupení i samostatně a jeho součástí je také oblíbený TV Magazín. Každý týden nabízí mnoho zajímavostí z regionu: hlavní téma, velký rozhovor se zajímavou osobností, sportovní perličky, čtení pro volný čas, soutěže a mnoho dalšího. Podívejte se, jaká hlavní témata přináší tentokrát…

50 let od oběti Jana Palacha

Smutné výročí nejznámějšího protestního aktu proti srpnové okupaci takzvanými spřátelenými vojsky Varšavské smlouvy: od sebeupálení studenta Jana Palacha dne 16. ledna 1969 letos uplyne 50 let. Jeho čin připomínají také v našem regionu názvy některých ulic, náměstí či škol. Významné události jsme tentokrát věnovali téma týdne. …

Spousta obalů na potraviny je naprosto zbytečná

V jejím obchodě neleží v regálech žádné výrobky zabalené do značkových obalů. Kdo chce nakoupit, musí si donést vlastní sáček, látkový pytlík, sklenici nebo jinou nádobu, do které mu majitelka lounského obchodu Lucie Mithoferová zboží naváží. Tento způsob prodeje nakupování bez obalu je součástí životního stylu zero waste neboli život bez odpadků. Na Facebooku vzbudilo otevření bezobalového obchodu velký zájem. „Hlavním rozdílem je, že si nákup odnesete ve svých nádobách a právě takové množství potraviny, jaké chcete,“ zdůraznila Lucie Mithoferová. Povídali jsme si s ní v rozhovoru týdne. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.zatecky@denik.cz.