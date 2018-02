Nový zákon a vyhlášky zabraly. Počet hracích strojů na Lounsku výrazně klesl

Okres Louny /GRAFIKA, ANKETA/ - V regionu ubylo oproti loňsku na 200 automatů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Sociální dávky, peníze z lupu, ale také celá výplata nebo dokonce střecha nad hlavou. To vše může skončit v hracích přístrojích, výherních automatech či videoloterijních terminálech. Stát i města se proto snaží automaty regulovat. A čísla říkají, že se jim v posledních letech daří.

Počet automatů rapidně poklesl i na Lounsku. Zatímco začátkem loňského roku jich tam fungovalo 531, nyní má povolení ministerstva financí 330 přístrojů. Důvodem je změna legislativy, k regulaci hazardu přispívají také vyhlášky měst a obcí, které přístroje omezují.

Z některých obcí a měst automaty v poslední době úplně vymizely. Podle statistiky ministerstva financí je to příklad Černčic, Panenského Týnce, Vroutku nebo Podbořan, které vyhlásily nulovou toleranci automatům už před lety. Zatímco v roce 2011 bylo v pětitisícovém městečku zhruba 180 přístrojů v osmi hernách či restauracích, nyní Podbořany hlásí nulu. Na začátku roku 2012 tam začala platit vyhláška, která přístroje zakazuje.

Nezmizely hned, několik let trvalo, než jim skončila platnost povolení. A nový zákon situaci ještě zpřísnil. „Automaty sice přinášejí do městského rozpočtu nějaké peníze, není to ale tolik. Daleko více nás stojí nápravy škod, které automaty páchají. Zvyšuje se kvůli nim kriminalita, souvisí s tím i drogová problematika, hrají na nich i malé děti,“ řekl při schvalování vyhlášky zastupitel Vladimír Záhorský.

Naopak v Kryrech nedaleko Podbořan cestou úplného zákazu automatů nešli. Na konci loňského roku o tom rozhodli tamní zastupitelé. Návrh na zavedení zákazu vzešel od části obyvatel, kteří kvůli tomu sepsali petici. „V zastupitelstvu padlo rozhodnutí, že zákaz vydávat nebudeme, že je to každého věc, zda hraje nebo ne. Svou roli sehrálo také to, že poplatky z automatů jsou významným příjmem do rozpočtu města. Ročně to je asi 800 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Miroslav Brda. V Kryrech se podle statistiky ministerstva financí v současné době nacházejí tři přístroje.

Povolení dobíhají

K významnému poklesu došlo v Žatci a Lounech. Zatímco v Žatci bylo automatů povolovaných ministerstvem financí loni 339, nyní jich je 225. V Lounech jejich počet klesl ze 187 na 101. V obou městech platí vyhlášky, které jejich umístění a provoz regulují.

Provoz automatů výrazně zpřísňuje hlavně nový zákon. Ve složitém správním řízení je musí povolit na základě licence ministerstva financí příslušný městský nebo obecní úřad. Přístroje smějí fungovat jen v povolených hernách nebo kasinech, a to při splnění řady podmínek. „V žateckých hernách 31. prosince 2017 skončil provoz klasických výherních hracích přístrojů, povolovaných městským úřadem podle zákona z roku 1990. Tyto výherní hrací přístroje by už proto neměly být v žádné z provozoven dostupné. Stejně tak jsou zrušeny malé herní prostory a videoloterijní zařízení v rámci pohostinských zařízení, benzinových stanic a podobně,“ sdělila Dana Ryplová ze žatecké radnice.

Ministerstvo povolovalo podle starého zákona do žateckých heren videoloterijní zařízení na dobu tří až šesti let. Povolení postupně dobíhají a další zařízení podobného typu už ministerstvo povolovat nebude.