Novým ředitelem lounského divadla bude Jakub Bielecki

Instalatéři vodovodů provozní montér vodovodů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce: průmyslová zóna Triangle, Pracovní náplň, Provádění a řízení provozních montážních a údržbářských prací na vodovodní síti a vodárenských objektech. Provádění odborných montážních prací dle dispozic nadřízených. Vykonávání pracovní pohotovosti, Nabízíme, Zázemí silné nadnárodní společnosti. Jistotu a stabilitu velké firmy. Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy, Možnost dalšího profesního vzdělávání , sociální benefity v celkové hodnotě 27000,- Kč, 13. a 14. mzda , Požadujeme, SO s výučním listem (nejlépe vyučen v oboru), Platný svářečský průkaz výhodou, Řidičský průkaz sk. B Práce na PC výhodou, Praktické myšlení, samostatnost, preciznost a přesnost, Stravenky, dovolená nad rámec ZP, vzdělávací kurzy, příspěvek na životní a penzijní připojištění, zdravotní volno, preventivní lékařská péče a další dle kolektivní smlouvy, nástup možný ihned, po roce doba neurčitá, uvedena nástupní mzda, po zapracování možnost navýšení, kontakt:tel.: 417808396, e-mail: dagmar.machova@svck.cz. Pracoviště: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko louny, Říční, č.p. 9999, 440 01 Louny 1. Informace: Dagmar Machová, +420 417 808 396.

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) Operátor/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nově otevřeném call centru telekomunikační společnosti v Lounech. Přijmeme nové kolegy. Příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Loun , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 32 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , HLÁSIT SE: Ilona Egydyová, tel.: 601158251. Životopisy zasílejte na e-mail: prace@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Ilona Egydyová, +420 601 158 251.