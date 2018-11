Nultý advent ve Velké Černoci zastavily spory. Letos se konat nebude

Okres Louny - Města chystají tradiční adventní akce i novinky. Ne tak ve Velké Černoci.

Nultý advent ve Velké Černoci.Foto: Deník / Petr Kinšt

Přípravy na advent vrcholí. Ve městech se vztyčují vánoční stromy, chystá se jejich slavnostní rozsvěcování, Žatec připravuje originální betlém. Oblíbený Nultý advent ve Velké Černoci se však letos nekoná.

Vepřové hody, tržiště se stánky, vystoupení dětí, mše v kostele. Tak vypadal řadu let Nultý advent ve Velké Černoci na Žatecku. Součástí bylo i rozsvícení vánočního stromu na návsi. A jelikož se konal pravidelně v půlce listopadu, ve Velké Černoci rozsvítili vánoční strom mezi prvními v České republice. Letos se ale Nultý advent nekonal.

Za vším stojí zhoršené vztahy mezi organizátory a obcí. „Naše vztahy s vedením obce nejsou dobré, nedostáváme tak už na naše akce peníze. Ještě musíme doplatit nějaké starší akce, proto jsme museli Nultý advent zrušit,“ vysvětlil za pořadatele Radomír Holan ze sdružení Velká Černoc sobě.

Tak vypadal Nultý advent loni:

Přesto vánoční strom od poloviny listopadu ve vesnici svítí. „Slavnost jsme uspořádali v komornější atmosféře. Součástí bylo i vysázení lípy ke 100. výročí republiky,“ dodal Holan.

V Žatci a Lounech rozsvítí vánoční stromy o víkendu. V Žatci už strom stojí, součástí sobotního programu na náměstí je i vystoupení zpěváka Vlasty Horvátha. V Lounech vánoční strom na Mírovém náměstí vztyčí dnes, v pondělí 26. listopadu, rozsvítí ho v neděli 2. prosince.

Zajímavostí letošního adventu v Žatci je počin regionálního muzea, které vyzvalo k výrobě originálního městského betlému. Připojit se může každý. Stačí jen z kartonu a špejle vytvořit pomocí libovolné výtvarné techniky zapichovací postavu, která přichází s darem k betlémské stáji. „Dospělá postava by měla mít 20 centimetrů a dětská postava 12 centimetrů. Druhou podmínkou je to, že výtvor musí představovat někoho spjatého s Žatcem,“ vysvětlila Jitka Krouzová z Regionálního muzea v Žatci.

Figurky, které se mohou do muzea nosit do konce listopadu, se umístí do malovaného panorama žateckého náměstí, které vytvořila mladá žatecká malířka Iva Mottlová. Ve čtvrtek 6. prosince pak muzeum neobvyklý betlém představí veřejnosti, k vidění bude do konce roku.

Další vánoční akcí žateckého muzea je výstava v Křížově vile, která nedávno začala. Zájemci se na ní dozvědí, co stojí za přípravami Vánoc. Třeba kde se bere stromek nebo kapr.

Vánoční výstavu chystá také Oblastní muzeum v Lounech. Nese název Vánoce našich prababiček a vernisáž je v úterý 4. prosince. „Výstava přiblíží, jak se slavily Vánoce v době, kdy vznikala republika,“ připomněla Veronika Škuthanová z Oblastního muzea v Lounech.

Vytvořte si ozdobu

Další výstava v lounském muzeu ukáže křehkou krásu skleněných foukaných ozdob, k vidění a k prodeji budou ozdoby rozličných tvarů i pestrých barev. „K vánočním výstavám připravujeme také tvůrčí dílny, kde si zájemci budou moci vytvořit vlastní originálně dekorovanou skleněnou ozdobu,“ dodala Veronika Škuthanová.

Několik adventních představení se chystá také v divadlech v Žatci a Lounech. Například tradiční vánoční koncert s Českou mší vánoční Hej mistře! v podání ústeckého komorního orchestru je v plánu v sobotu 8. prosince.