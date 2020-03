Vítěz výběrového řízení by měl být znám během března.

Louny, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Do druhého výběrového řízení na městského architekta v Lounech se přihlásilo daleko víc lidí než do prvního. O něj na přelomu roku projevil zájem pouze jeden uchazeč, proto radnice řízení zopakovala. Ve druhém výběrovém řízení přišlo dvacet přihlášek, vítězný uchazeč by měl být znám během března.