O práci v Nexenu je velký zájem, životopis poslalo přes 800 lidí

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technický pracovník30 000 Kč

Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači Procesní inženýr. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Triangle, Velemyšleves, Vzhledem k přicházejícím novým projektům do našeho závodu hledáme dalšího PROCESNÍHO INŽENÝRA do našeho týmu., Máte zkušenosti se zlepšováním procesů a optimalizací pracovišť ve výrobě? , Zajímáte se o moderní technologie?, Nehledáte práci, kde budete většinu času sedět u počítače v kanceláři? , Pokud ANO, tak je tato pozice právě pro Vás!, Co vás čeká:, •Vytváření a popis výrobních procesů, •Zlepšování procesů ve výrobě a optimalizace pracovišť, •Řešení procesních změn , •Procesní a technická podpora výroby, Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, •Vzdělání technického směru, nejlépe strojírenský obor, •Pracovní zkušenost na obdobné pozici v mezinárodní výrobní společnosti , •komunikativní znalost anglického jazyka, Co vám můžeme nabídnout:, •Zajímavé platové ohodnocení, •Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy), •20 dní dovolené a až 5 dní osobního volna navíc, •Flexibilní pracovní dobu, •Dotované stravné, •Další firemní benefity po zkušební době, •Firemní akce, •Moderní pracovní prostředí (https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4), V případě, že Vás daná pozice zaujala, tak prosím pošlete Váš životopis na e-mail: mmalcovska@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Malcovská, .