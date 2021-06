Součástí pronájmu za 960 tisíc korun ročně měla být i vnitřní dětská herna v prvním patře objektu a navazující venkovní hřiště v ulici Komenského alej.

O dalším osudu restaurace budou v závěru června jednat radní, do hry se dostává varianta s vytvořením městské společnosti s ručením omezením, která by ji provozovala. Podnik se dostal do velkých dluhů a je několik měsíců úplně uzavřený. Kdy znovu přivítá hosty, je v tuto chvíli nejasné.

Turistická část Chrámu chmele a piva zůstala příspěvkovou organizací města, spravuje kromě vyhlídkové věže a infocentra také galerii v bývalé sladovně nebo odpočinkovou zónu v klášterní zahradě. Sezonu zahájila před několika týdny.

Restaurace s minipivovarem U Orloje je největším provozem svého druhu ve městě. Její kapacita činí sto míst k sezení, součástí je salonek se 35 místy a venkovní zahrada s další stovkou míst.