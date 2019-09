Povodí Ohře zpřístupní vodní díla na Chomutovsku, Mostecku i Teplicku. Oči návštěvníků během roku nemají moc příležitostí prohlédnout si vodní díla Skalka, Březová, Fláje a jezy Terezín a Doksany.

V sobotu 7. září se do nepřístupných objektů dostanete bez potíží a ještě zdarma. „Povodí Ohře bude prezentovat činnost vodohospodářského dispečinku a vodohospodářských laboratoří na jezu v Terezíně,“ vyjmenovává mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Vodní díla budou zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, k dispozici bude odborný výklad, kde se dozvíte řadu informací o vodním díle samotném i o dalších aktivitách našeho podniku,“ doplňuje k programu exkurzí Svejkovský.

V blízkosti vodního díla Fláje otevřou i přehradu Rauschenbach, která leží v sousedním Sasku, a také úpravnu vody v Meziboří. Ta zásobuje pitnou vodou domácnosti většiny obyvatel na Mostecku, ale i Teplicku a částečně na Ústecku. Mezi vodními díly Fláje a Rauschenbach bude jezdit náhradní autobusová doprava. Zajede i na Moldavu a do německého Rechenbergu-Bienenmühle. Příhraniční města hostí festival na podporu plánovaného propojení trati, která na konci 2. světové války přišla o zhruba osm kilometrů kolejí.

„Ve slavnostní dny 7. a 15. září bude celá historická trať Most - Moldava - Freiberg podruhé od roku 1945 symbolicky opět průjezdná,“ připomínají pořadatelé. V R-chenbergu-Bienenmühle proběhne hudební festival na bývalém hradním nádvoří, dnes náměstí před radnicí. Akce nabídne i trh řemeslných výrobků i stánky se specialitami Čech i Saska.

Milovníci vlaků by měli zamířit i do chomutovského vlakového depozitáře. Tentokrát návštěvníci zažijí historické vozy i jinak než jen pohledem. „Národní technické muzeum na 7. září připravilo tři hodinové veřejné jízdy parního motorového vozu M 124.001 'Komarek' z depozitáře do Jirkova a zpět,“ přibližuje program mluvčí muzea Adam Dušek. Kapacita vozů je omezená, vstupenky koupíte až přímo na místě. Dorazte proto včas.

Druhý zářijový víkend věnují památkám i v Žatci. Na Žateckých dvorcích najdou vyžití pěstitelé, farmáři i milovníci rocku. V Masarykově ulici se otevře soukromá sbírka kaktusů, sukulentů a jiných rostlin, které pěstuje Miroslav Kaloš. Ruce zaměstnáte na ZŠ ve Dvořákově ulici, kde se otevřou tvořivé dílny. V banánovém dvorku zavzpomínají na rockový klub Banán pamětníci, kteří na Hošťálkově náměstí navštěvovali akce klubu v 90. letech.

Tak to vypadá v chomutovském depozitáři:

Program akce

Voní díla se otevřou v době od 9 do 16 hodin. Povodí Ohře upozorňuje, že prostory hrází jsou chladné a na exkurzi byste prosto neměli vyrazit bez teplého oblečení. Šumburk se otevře od 11 do 14 hodin, prohlídky začínají v celou hodinu. Železniční depozitář otevírá od 9 do 17 hodin. Program Žateckých dvorků najdete na webu www.historickasidla.cz.