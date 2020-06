Restauraci Chaloupku v areálu fotbalového klubu Slavoje Žatec prohlédl statik a do provedení oprav nedoporučil její provoz. „Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci objektů kabin a restaurace, ale ta se teprve připravuje. Nechtěli jsme, aby oblíbená restaurace zůstala uzavřená delší dobu, proto jsme rozhodli o dílčí opravě tak, aby mohla letos v létě fungovat,“ vysvětlil místostarosta Radim Laibl.

Práce probíhají přibližně tři týdny a v těchto dnech končí. „Odstranily se poškozené konstrukce podlahy. Původní stropní podhled, který byl na několika místech uvolněn, se demontoval a zhotovil nový sádrokartonový. Dojde k výměně poškozené PVC podlahové krytiny, která je za hranicí životnosti,“ vypočetl Petr Jelínek z odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice. Náklady na opravu podle jeho slov nepřesáhnou 200 tisíc korun. „Naší snahou je, aby byla restaurace otevřena pro veřejnost v co nejbližším termínu. Předpokládáme otevření v polovině června tohoto roku. To však bude záviset na nájemci a provozovateli restaurace,“ dodal.

Restauraci měl v pronájmu Žatecký pivovar, nyní jedná s městem o pokračování nájmu. „Máme o to zájem. Jakmile podepíšeme smlouvu, jsme schopni Chaloupku otevřít do deseti dní,“ sdělil obchodní ředitel Radek Vincík. Podle jeho slov by restauraci neprovozoval přímo pivovar, ale podnájemce. Tak jako v minulosti.

Zájemcům o občerstvení u řeky v Žatci od poloviny května slouží „občerstvovací“ autobus nedaleko autoškoly. Na upraveném pozemku jsou lavičky a stoly. Autobus by se měl v létě opět přesunout do areálu koupaliště.

Na Lužerady pěšky i na kole

Oblíbeným místem výletníků a cyklistů z Loun jsou Lužerady. Majitel bývalé výletní restaurace tam provozuje občerstvení. Hlavně o víkendech, pokud počasí přeje, se u něj zastaví řada lidí. „Snažíme se, abychom k nám přitáhli co nejvíc lidí. Pořád se totiž stává, že o Lužeradech nevědí,“ vysvětlil majitel objektu Zdeněk Bačkora. V uplynulých víkendech nabízelo občerstvení burgery, bramboráky, pražmy nebo krkovičku. „Až jsme byli sami překvapeni, jak velký zájem o ně byl. Třeba várku burgerů a bramboráků, kterou jsme měli připravenou na celý víkend, jsme prodali za pár hodin. U okénka stála dlouhá fronta lidí a na některé se bohužel ani nedostalo. Druhý den jsme jeli nakupovat znovu. Když jsme pak spočítali, kolik jsme toho vyrobili, tak jsme se nestačili divit. Byli jsme zaskočeni, kolik lidí přišlo,“ přiblížil.

V létě v Lužeradech chystají folkový festival, zájemcům nabízejí půjčení člunů ke splutí Ohře.