Chovatelské potřeby na žateckém náměstí Svobody mají otevřeno už dvě hodiny. Od rána ale dorazil jediný člověk, odnesl si psí piškoty za 50 korun. Zákazníci otevírají dveře mnohem méně, navíc už několik měsíců neutrácejí tolik jako dříve. A v lednu je situace ještě horší než na konci roku. „Lidé nechodí, přichází jich mnohem méně. Není to špatné, je to katastrofa, tragédie,“ hodnotí lednovou situaci ve svém obchodě Radek Urban. Podobné obří propady tržeb hlásí na začátku roku i další malí obchodníci v Žatci a Lounech. Lidé extrémně šetří, navíc podnikatele v malých kamenných krámcích drtí internetové obchody.

„Byly určitě lepší doby. Tržby jsou teď o hodně menší. Navíc není sníh, a tak lidé vůbec nekupují zimní věci. Je to boj o přežití,“ ví také Hanuš Petržílka, který řadu let v Lounech v Mánesově ulici provozuje oblíbený obchod se sportovními potřebami. „Nabízíme servis, poradíme, nabízíme různé služby navíc, snažíme se, ale moc to nepomáhá,“ vidí.

Přitom už vánoční svátky byly pro malé obchodníky v regionu v době ekonomické krize mnohem slabší než v dřívějších letech. „Byly to asi jedny z nejhorších Vánoc. Lidé tolik neutráceli, a když už, tak spíše za levnější věci. Ještě více než dříve asi nakupovali na internetu. A leden, to je ještě horší, tržby se hodně propadly,“ pokračuje Petržílka.

Zeptali jsme se osobností v Ústeckém kraji: Jak vnímáte výsledky voleb?

Potvrzují to také ekonomové. „Češi omezují své nákupy nejvíce v historii, dokonce více než kdykoli během pandemie, kdy se ani moc dobře nakupovat nedalo,“ shrnuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Spotřeba českých domácností se rekordně propadla už ve 3. čtvrtletí loňského roku a trend dál pokračuje. „Maloobchodní tržby loni v listopadu klesly reálně meziročně o 8,7 %. V říjnu to bylo o 9,9 %. Propad tak předčil drtivou většinu expertních odhadů. Je to nejvíce minimálně v celém tomto tisíciletí,“ přidává několik čísel Kovanda. „Nedávné předvánoční období sice opticky naplnilo mnohé obchody a gastronomické podniky, ovšem stále zůstává otázkou, kolik v nich lidé skutečně utráceli,“ doplňuje ekonom.

Zatnou zuby a jedou dál

Přestože obchodníci už nějakou dobu prožívají těžké časy, které asi ještě nějaký čas potrvají, jsou rozhodnutí vydržet. „Výhled? Nikdo neví. Lidé se teď bojí utrácet. Opravdu hodně šetří. Navíc se naučili, že není potřeba kupovat tolik nových věcí. Ale budeme bojovat, věřím, že to přežijeme,“ doufá Petržílka.

Podobná situace je také v obchodě s chovatelskými potřebami na lounském náměstí, Ataner shopu. Také tam zaznamenali, že větší a dražší věci si lidé mnohem více než dříve kupují na e-shopech, kterým jen stěží dokážou cenově konkurovat, navíc lidé zboží dostanou až domů. „Je to hodně špatné,“ říká Renata Jaňourová.

Obchodníky trápí jednak velké snížení tržeb, jednak nárůst nákladů. Více platí za nájmy, energie a podobně. „Na Vánoce jsem měl propad zhruba o 30 % oproti předchozím rokům. A teď v lednu? Lidé přestali chodit, přichází jich o hodně méně. Je to tak o 50 % slabší než dříve, úplně hrozné,“ pokračuje v hodnocení Radek Urban z Chovatelských potřeb K&R na žateckém náměstí Svobody. „Přemýšlím, jestli to má vůbec smysl dál dělat, jestli pokračovat. Je to teď boj. Ale chceme bojovat, věříme, že přežijeme,“ doufá také Urban.

Hitachi Cable v zóně Triangle skončí. Firma postupně propustí všech 126 lidí

Jsou ale i výjimky. „Daří se dobře, nestěžujeme si. Snažíme se a lidí je zatím pořád dost,“ hodnotí vstup do roku 2023 Simona Novotná, která v Žatci nedaleko pivovaru provozuje papírnictví.

Podnikatelé doufají, že se podaří pozvednout renomé regionu, aby se z něj nestěhovali pryč lidé, kteří by u nich mohli utrácet. Rádi by, aby se postupně zvyšovala koupěschopnost obyvatelstva, které v regionu žije.

Podle malých obchodníků mají e-shopy i nevýhody. Neposkytují rady odborníka či možnost si zboží „naživo“ prohlédnout. Naopak malí obchodníci se často předhánějí v nabídkách, jak se o zákazníka postarat a vynahradit mu tak občas o něco dražší zboží. Zboží na přání balí, vyzkouší, ochotně poradí, servisují.