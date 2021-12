„Se společností o novém obchodním centru jednáme, v lokalitě za Penny Marketem mají zájem o pozemky města,“ potvrdil lounský starosta Pavel Janda. Společnost Saller Bau nechala otázky Deníku, kdy by se mělo začít stavět a jaké konkrétní obchody v centru plánuje, bez komentáře.

Nákupní centrum má vyrůst na pozemcích, které skupina Saller v lokalitě vlastní prostřednictvím společnosti Czech Retail Project Delta. S městem jedná o prodeji dalších přibližně 14 tisíc metrů čtverečných. „Pro město by to byl výrazný finanční přínos do jeho rozpočtu. Okolo se pozemky prodávaly od 800 do 2900 korun za metr. O ceně, za jakou budeme případně prodávat, rozhodne znalecký odhad,“ vysvětlil starosta. Při zmíněných cenách by mohlo město za prodej pozemků utržit 10 až 40 milionů korun.

Proměna cvičiště, úprava sídliště. V Lounech vědí, za co utratí půl miliardy

S obchodním centrem v lokalitě počítá územní plán města, před více než deseti lety tam brněnská společnost De Iure připravovala výstavbu Tesca. Z těchto plánů sešlo, De Iure skončila v roce 2017 v insolvenci. Pozemky, které jí město pronajalo, zůstaly v jeho vlastnictví. A parcely, jež De Iure vlastnila, koupila v následném konkurzu právě Czech Retail Project Delta. K novému obchodnímu centru se bude jezdit z kruhového objezdu mezi supermarkety Penny Market a Lidl. Při jeho výstavbě se se záměrem počítalo a vyrostl na něm příslušný, zatím slepý výjezd. „Do jednání o obchodním centru je zapojený také náš městský architekt. Budeme mít požadavky na jeho vzhled. V lokalitě se plánuje i bytová a individuální výstavba, chtěli bychom, aby obchodní centrum nějak přijatelně vypadalo,“ popsal Pavel Janda.

Společnost Saller německého podnikatele Josefa Nikolause Sallera působí v Německu, Polsku, Česku a Slovensku. V Ústeckém kraji stojí za projekty obchodních center v Kadani, Chomutově Otvicích, Mostě nebo Trmicích u Ústí nad Labem.

V Lounech je nyní několik supermarketů mezinárodních řetězců. Kromě Lidlu a dvou Penny Marketů je ve městě Billa, Albert a Kaufland, kousek od něj se nachází Elektro World a DM drogerie. Další obchody mají vzniknout v rekonstruovaném bývalém kulturním domě, svůj druhý obchod v Lounech plánuje Lidl. Německý řetězec ho chce postavit na jihovýchodním okraji města na zatravněném pozemku, který sousedí s areálem firmy Poprokan, stavebninami VHV, fotovoltaickou elektrárnou a ulicí Václava Majera.