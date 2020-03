Zahájení výstavby dálnice u Loun, dokončení lounské plavecké haly nebo výměna chladicího zařízení zimního stadionu ve městě. To jsou investice, které kvůli koronaviru zřejmě naberou časový skluz. Naopak u některých dalších se přijatá opatření proti jeho šíření neprojevila.

Od loňska se staví nový úsek dálnice D7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce, před dvěma roky se začal stavět obchvat Lubence na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary. Na téže trase se budují nové úseky ve středních Čechách u Krušovic a Řevničova. „Práce na výstavbě úseků D6 i D7 nadále pokračují a spolu se zhotoviteli děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.

Dálnici u Panenského Týnce staví sdružení společností Vodohospodářské stavby a Doprastav CZ. „Stavby u Panenského Týnce se současná situace zatím nedotýká. Pracuje se tam za dodržování nařízených opatření, dělníci mají roušky, platí zvýšená hygienická opatření. Problém by nastal, pokud by se u některého z pracovníků prokázala nákaza a do karantény by muselo jít naráz víc lidí ze stavby,“ přiblížil jednatel společnosti Vodohospodářské stavby Oldřich Řáha.

V dubnu se mělo začít s výstavbou dálnice D7 přímo u Loun. ŘSD nyní dokončuje majetkoprávní vypořádání posledních pozemků, nedávno podepsalo smlouvu se zhotovitelem. „Termín zahájení stavby je ale vzhledem k aktuální situaci nejistý,“ připustil mluvčí ŘSD.

Nyní se chystá výstavba navazujícího úseku dálnice u Chlumčan. V úterý 31. března mělo na lounské radnici proběhnout ústní projednání záměru v rámci stavebního řízení, setkání se zrušilo. Účastníci mají zasílat své námitky písemně. Může se stát, že se proces protáhne.

Přijatá opatření kvůli šíření koronaviru zkomplikují také některé městské investice. V Lounech je pociťují už nyní. „Problémy s hladkým průběhem investic se objevují. A to u firem, které nejsou místní a musí během týdne zabezpečit ubytování pro své dělníky, což kvůli současnému nařízení není možné,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

V minulých dnech se například zastavily práce na bazénu nové plavecké haly, jejíž dostavba tak může nabrat další zpoždění. Původně měla být hotová v dubnu, termín se už dřív odsunul na červen. „Ze stejného důvodu hrozí zpoždění zahájení výměny systému chladicího zařízení na zimním stadionu,“ připomněla Sunkovská. Zhotovitelem této investice za 12 milionů korun je firma z Chocně, začít se mělo 1. dubna. Město chtělo dosluhující chladicí systém vyměnit tak, aby byl připravený před další sezonou. „Určitě ale nezahálíme, snažíme se vypisovat výběrová řízení a připravovat schválené akce tak, aby proběhly podle plánu,“ dodala vedoucí odboru.

V Žatci zatím problémy se zdržením městských investic nezaznamenali. Nyní tam třeba probíhá rekonstrukce sídla městské policie, v dubnu se má rozeběhnout výstavba nového úseku cyklostezky za fotbalovým hřištěm s umělou trávou. „Práce na investičních akcích běží dál bez omezení. Dodržujeme nařízená opatření a spoustu věcí, které je potřeba konzultovat, řešíme elektronicky. Žádná ze stavebních firem neomezila nebo nezastavila svoji činnost,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

„Nedošlo ani k omezení naší práce. V současné době připravujeme podklady pro projekty, které chceme spolufinancovat z dotačních programů a u nichž musíme podat žádost nebo dodat podklady k rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ dodala.