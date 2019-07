Únava, nepozornost, rychlost, nebezpečné předjíždění. To jsou nejčastější důvody karambolů na obchvatu Loun. Na přelomu června a července se tam událo několik vážných karambolů. V tomto úseku I/7 je velké množství nehod dlouhodobým problémem, pomoci má dostavba na čtyři pruhy, která má letos začít. Cesta z Lounska na Prahu je nejnebezpečnější silnicí v regionu.

„Řidiči jsou z teplého počasí více unavení, dostatečně neodpočívají, ztrácejí pozornost. Kvůli prázdninám a dovoleným je větší provoz, navíc se jezdí delší trasy, bez pořádného odpočinku. Pěkné počasí také láká řidiče k větším rychlostem. Nepozornost, nevěnování se řízení, únava, mikrospánek, k nehodě dojde velmi rychle,“ popisuje Jiří Král, šéf lounských dopravních policistů, důvody většího množství nehod na začátku léta u Loun.

Tragická nehoda v září 2016 na obchvatu Loun:

Obchvat města je místem častých nehod dlouhodobě. V každém ročním období. „Je tam rovinka, která svádí řidiče k rychlé jízdě a k nebezpečnému předjíždění. Bohužel, řada řidičů si neuvědomuje, jak hodně je to nebezpečné,“ pokračuje Král.

Na obchvatu Loun se 21. června střetlo auto s motorkářem. O den později tam došlo k tragédii. Při čelním střetu dvou aut zemřelo malé dítě, další dva lidé se zranili vážně. Další vážnější nehoda se tam odehrála nyní o víkendu.

Řidiči někdy příliš hazardují

„Obchvat Loun i celá dálnice do Prahy už měly být dávno dostavěné. Je tam obrovský provoz, nedá se tam vůbec bezpečně předjíždět. Pořád se to odsouvá, ale je to hodně nebezpečná silnice,“ myslí si Pavel Šíma, který po velmi frekventované silnici z regionu do hlavního města jezdí za prací každý den.

Silnice I/7 z Lounska na Prahu je dlouhodobě nejnebezpečnější komunikací v regionu. Kromě obchvatu Loun například odbočka na Smolnici, úsek u Panenského Týnce a další. Často tam dochází k nehodám s více mrtvými. Hustota dopravy tam dlouho hodně převyšuje čísla, na které byly silnice stavěny. Ve špičkách předjíždět je téměř nemožné. Někteří řidiči tam až příliš hazardují.

Také podle odborníků je jediným řešením dostavba. Nepředpokládají, že někteří šoféři začnou jezdit bezpečněji, s rozvahou a rozumem a přestanou riskovat. „Je hodně přetížená, kapacitně už vůbec nestačí, často jsou tam velmi tragické nehody. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba,“ říká Jiří Král. „Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům. Kde jsou směry rozdělené, tam je velmi málo smrtelných nehod. Statistiky to jasně dokazují,“ pokračuje.

Stavba obchvatu má letos začít

Dobrou zprávou pro řidiče proto je, že právě se stavbou obchvatu Loun by se po několika odkladech mohlo letos začít. Pokud vše půjde bez komplikací, předpokládá se zahájení stavby letos v listopadu až příští rok v únoru. Hotovo má být v roce 2021.

Po rozšíření obchvatu Loun na dálnici D7 bude zrušena křižovatka Louny střed. Zdroj: ŘSD

Letos se má začít pracovat také na úseku u Panenského Týnce, příští rok u Chlumčan, pak u Postoloprt. Nejméně připravená je část od hranic Lounska ke Slanému, ta se bude stavět jako poslední. Kompletní dokončení dálnice na Prahu se už několikrát odkládalo, v současnosti se mluví o roku 2024.