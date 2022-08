Stavba obchvatu začíná. Most u Žiželic bude podobný jako u Velemyšlevsi

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v pondělí 1. srpna stavbu obchvatu Žiželic u Žatce. Řidiči by na tříkilometrový úsek silnice I/27 Most – Plzeň, jehož součástí bude velký most přes údolí Hutné s železniční tratí Žatec – Chomutov, měli vyjet na přelomu let 2025 a 2026.

ŘSD v Žiželicích u Žatce zahájilo v pondělí 2. srpna stavbu obchvatu. Nová silnice uleví obci od provozu na vytížené komunikaci I/27. | Video: Deník/Petr Kinšt