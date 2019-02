Podbořany - Za pozastavením prací jsou problémy s pozemky. Nedaří se vypořádat majetkoprávní vztahy.

Ústecký kraj přestal připravovat silniční obchvat Podbořan. A to kvůli problémům s pozemky, přes které měl vést. „Zpracování projektové dokumentace bylo ukončeno vzhledem k problémům s vypořádáním majetkoprávních vztahů k pozemkům," sdělila Magdalena Hanáčková, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Obchvat měl být složený ze tří částí. První by tvořil severní úsek v délce jednoho kilometru, který by spojoval silnice do Žatce a Kadaně. Druhou část by tvořil jižní obchvat dlouhý čtyři kilometry, jenž by byl spojnicí cest do Blšan, Očihova, Valova, Vroutku a Buškovic. Tyto dvě silnice by stavěl Ústecký kraj.

Třetí část obchvatu, jež by byla přeložkou silnice I/27 Žatec - Plzeň, by měl postavit stát. Severní a jižní část obchvatu Podbořan by tato přeložka spojovala. I stavba této přeložky je v nejbližších letech nereálná.

Červeně je vyznačena severní spojka a jižní obchvat, modře pak přeložka silnice I/27.