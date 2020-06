Před deseti lety se dostavěl obchvat Sulce na Lounsku. Tisíce aut už nejezdí po silnici I/7 Praha – Chomutov přes tuto malou vesničkou, nýbrž kolem ní. Tamní provozovny přišly o zákazníky a jedna po druhé zavřely – obchod s oděvy, starožitnictví, občerstvení, mimo provoz je i psí hotel. Jediné, co se stále drží, je zahradnictví.

„V Sulci ho provozujeme asi třicet let. Zákazníků po zprovoznění obchvatu výrazně ubylo, vypadalo to, že budeme muset zavřít. Proto jsme si otevřeli druhou provozovnu v Chomutově. Postupem času si zákazníci k nám do Sulce zase cestu našli a nyní naopak uvažujeme o uzavření provozovny v Chomutově, protože obojí nestíháme,“ sdělila majitelka zahradnictví Jana Patrovská.

Ta v Sulci i bydlí. „Za obchvat jsem jako obyvatelka vesnice samozřejmě ráda, ta doprava byla už neúnosná. Současný stav se s tím před deseti lety nedá vůbec srovnat,“ přiblížila.

Podobně hovoří Zdeněk Pánek z Loun. Ten si na okraji Sulce před pár lety koupil bývalý statek, který využívá k rekreaci a částečně jako sklad pro své podnikání. „Kdyby obchvat nebyl, nedalo by se tady skoro žít. Nemůžu říct, že bych nemovitost v Sulci nekoupil, ale při mém rozhodování byl obchvat velké plus,“ vysvětlil.

V roce 2016 se zprovoznil obchvat Velemyšlevsi. Díky vysokému mostu přes údolí Chomutovky se frekventovaná doprava na silnici I/27 Most – Žatec této vesnici vyhýbá, řidiči si rychlejší cestu nemohou vynachválit. Spokojeni jsou i lidé ve Velemyšlevsi. „Obchvat je pro nás přínosem. Doprava nás zatěžovala hlukem, otřesy a hlavně byla nebezpečná. Teď máme klid,“ řekl starosta Miloslav Štípek. V obci před lety fungovaly dva obchody se smíšeným zbožím. Zůstal jeden. „Oba provozovatelé říkali, že jim po otevření obchvatu ubyli zákazníci. Někteří řidiči se tady zastavovali pro svačinu, teď už k nám nesjíždějí. Ale druhý obchod skončil spíš z jiných důvodů,“ dodal.

Na stejné silnici leží Žiželice, kde by se měl obchvat stavět za pár let. I tamní obyvatelé si stěžují hlavně na nebezpečnost dopravy, hluk a otřesy. V obci je jedna prodejna se smíšeným zbožím, k nákupům ji využívají hlavně místní.

Naopak v Lubenci je provozoven podél hlavní silnice Praha – Karlovy Vary daleko víc. Dálniční obchvat kolem obce se už zřetelně rýsuje, stavbaři ho dokončí v příštím roce. Jedním z obchodů u nynějšího průtahu je zahradnické centrum Marka Čepeláka. „Naši zákazníci jsou z poloviny projíždějící a z poloviny obyvatelé, chataři a chalupáři z Lubence a okolí. Jak se zprovoznění obchvatu projeví na počtu zákazníků, se teprve ukáže, ale počítáme s tím, že jich ubude. Proto se chystáme znovu zprovoznit náš e-shop,“ vysvětlil Čepelák, který zahradnické centrum provozuje 25 let