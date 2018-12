Obec Nové Sedlo koupí za tisíc korun telefonní budku, uvažuje se o knihovničce

Výroba - Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních 23 000 Kč

Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech QC Inspektor kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , Co ti můžeme nabídnout?, nástup možný od LEDNA 2019 , perspektivně PP se změnou na dobu neurčitou, mzda dle prokazatelných zkušeností a schopností, pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou (perspektivně se změnou na dobu neurčitou), motivující mzdu při nástupu dle zkušeností, navýšení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, příjemné a čisté pracovní prostředí, dlouhodobou jistotu pracovního místa, zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu, práci v regionu Louny se standardní městskou dopravou, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl/a umět?, SŠ vzdělání technického směru, vyhotovování dokumentace a znalost výrobních procesů, pečlivost, zodpovědnost, aktivní a pohotový přístup k řešení , týmový přístup k práci, znalost AJ výhodou (lze zlepšit ve firemních jazykových kurzech zdarma), Co budeš dělat? Za co budeš odpovědný/á?, výroba vzorků, provádění vstupní kontroly všech dílů a administrativní úkony s tím spojené, provádění výstupní kontroly hotových výrobků a administrativní úkony s tím spojené, provádění speciálních měření na laboratorních přístrojích, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: telefonicky 7:00-15:30 hod na č. 415626511, 415626526,415626580, na email: informace@fkc.cz, prace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.