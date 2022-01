Některé objížďky trvají na silnicích okresu Louny i v novém roce

Některé objížďky na silnicích v okrese Louny se přehouply i do nového roku.

Z důvodu pokračující opravy mostku je například uzavřena silnice mezi Lenešicemi a Postoloprty, práce mají trvat do konce března. Opravuje se také silnice mezi Žatcem a Rakovníkem u Svojetína, tam je současná uzavírka naplánovaná do konce dubna. Na silnici Žatec – Plzeň je uzavřený průjezd Jesenicí, poměrně dlouhá objížďka je v plánu až do srpna. Další omezení platí v ulicích měst, většinou kvůli výměně inženýrských sítí.