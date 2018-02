Obliba CNG u řidičů stoupá. Ethanol je naopak za zenitem

Ústecký kraj - Alternativní paliva do automobilů jsou stále v kurzu. CNG střídá ethanol.

CNG, E85, LPG. Pro někoho nicneříkající zkratky, pro jiného klíč k tisícům ušetřených korun ročně. Výhodám alternativních paliv propadli i řidiči na severu Čech.

Velký boom dnes zažívá stlačený zemní plyn, označovaný zkratkou CNG. Jeho spotřeba u nás meziročně vzrostla o 13,9 procenta a aktuálně jezdí po českých silnicích už téměř 20 tisíc vozidel využívajících toto palivo, zejména pak autobusů městské hromadné dopravy.

„Počet vozidel na CNG se meziročně zvýšil o více než čtyři tisíce a jen loni se počet veřejných stanic CNG rozrostl o 27 nových na 172. Rostoucí zájem registrujeme hlavně v městské hromadné dopravě. Autobusy na stlačený zemní plyn jezdí už ve více než 60 českých městech,“ řekl výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml.

Výhody CNG spočívají v téměř polovičních provozních nákladech a mimořádně nízkých emisích, nevýhodou je pak menší počet míst, kde lze natankovat. To výrobci kompenzují velkoobjemovými nádržemi.

Obliba ethanolu klesá

Oproti tomu obliba ethanolu E85 má alespoň podle provozovatelů čerpacích stanic to nejlepší za sebou. „Obrovský boom ethanolu, který nastal před několika lety, je dávno pryč. Byl zajímavý hlavně v době, kdy se cena benzinu blížila 40 korunám. Přestavba vozu na biolíh pak byla výhodným řešením. Stejně tak se vyplatilo do vozu bez přestavby tankovat mix benzinu a ethanolu, jehož cena se vždy pohybovala kolem 25 korun,“ řekl provozovatel benzinové stanice nedaleko Litoměřic.

Ethanol tu přestali prodávat v loňském roce. Podle on-line seznamu stanic, které biolíh nabízejí, mohou řidiči z okresu tankovat v Žatci, Dobroměřicích, Lounech a Kryrech.

Kromě zhoršené dostupnosti stanic jsou nevýhodami rozdílné reakce vozidel na palivo, horší startování a nemožnost instalovat jednotku do řady aut.

Nejstabilněji si na trhu s alternativními palivy vede LPG, tedy zkapalněný ropný plyn. I přes následnou vyšší spotřebu a lehký pokles výkonu motoru je v dnešní době investice do přestavby návratná poměrně rychle, útrobám vozidla škodí minimálně a natankujete jej na každém rohu. Ušetřené peníze jsou potom vykoupeny poměrně velkou nádrží, která zabere místo v kufru nebo prostor na rezervu, a zákazem vjezdu do podzemních garáží.

Alternativní paliva se ve vozidlech začala využívat už během první světové války, kdy třeba jen v německé říši jezdilo půl milionu vozidel na dřevoplyn.

CNG

(anglicky Compressed Natural Gas)

je stlačený zemní plyn (metan). Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzinu a motorové naftě, ale také k LPG. Variantou metanu jako paliva je LNG, což je zkapalněný zemní plyn.



LPG

(z angličtiny Liquified Petroleum Gas)

neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek.



E85 - Bioethanol

(Ethanol 85)

Bioethanol je označení pro ethanol vyrobený technologií alkoholového kvašení z biomasy, který je používán jako biopalivo. Je vyráběn obvykle z rostlin obsahujících větší množství škrobu a jiných sacharidů. Vedle rostlin obsahujících škrob, jako jsou kukuřice, obilí a brambory, jsou nejčastěji používanou surovinou cukrová třtina a cukrová řepa. D85 nijak neomezuje ke vjezdu do podzemních garáží jako v případě LPG či CNG. E85 se taktéž přimíchává v množství 5 % až 10 % do konvenčních minerálních paliv. Pomocí ethanolu se zvyšuje oktanové číslo a snižuje se množství emisí CO2.



