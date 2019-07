Hra na indiány, báje a pověsti, koupání, výlety a samozřejmě spousta zábavy, her, soutěží a času s kamarády. Nabídka příměstských táborů je bohatá, stále více získávají na oblibě.

Kdo ještě neví, kde bude jeho dítko trávit v příštích týdnech prázdniny, jsou příměstské tábory ideální volbou. Děti nemusí nikam vypravovat, balit, noci tráví doma a přes den mají bohatý program. Mohou tam trávit i jen jednotlivé dny. Zájem je velký, některé se rychle plní.

„Děti se rády vrací, tráví s námi i několik týdnů. Zájem je opravdu velký, ale v každém turnusu se ještě nějaké místečko najde,“ potvrzuje Renata Bassy, která v Lounech spolupořádá příměstský tábor Bublina. Podle ní je možné v případě velkého zájmu jeho kapacitu ještě rozšířit.

„Když je pěkně, jsme hlavně na koupališti. Když není, máme jiný program. Děti sportují, hrají hry, máme zorba koule, skákací hrad, pojedeme do lanového centra, budou výlety do Lužerad, na Červeňák, na Pravdu. Program hodně obměňujeme, právě proto, že děti jsou u nás často i více týdnů,“ líčí Bassy. Bublina nabízí šest týdenních turnusů až do poloviny srpna.

Za drtivou většinu příměstských táborů musí rodiče platit. V Lounech mají ale výjimku. Na tamní příměstský tábor v Klub(ovně) Luna se podařilo získat dotace, pro děti je proto zcela zdarma. Probíhá až do konce prázdnin, tématem jsou indiáni. „Rodiče mohou děti hlásit průběžně až do konce srpna. Klidně i po jednotlivých dnech,“ informuje ředitelka pořádající lounské knihovny Dagmar Kučerová.

I zde se děti koupají, každý týden mají výlet do okolí, chodí do parku a na další zajímavá místa po Lounech, připraveny jsou hry a zábava.

Pověsti a báje v Žatci

Také v Žatci mají rodiče na výběr. Příměstské tábory tradičně pořádá tamní Dům dětí a mládeže, v nabídce jsou týdny až do konce srpna. „Místa ještě máme, ale vždy je lepší se přihlásit dopředu. Máme tábory dva, jeden pro školkové děti od tří let, druhý pro školní děti,“ popisuje ředitelka Domu dětí a mládeže v Žatci Ludmila Tvrská.

„Letos máme téma pověsti a báje,“ přibližuje Tvrská. A tak se jeden týden věnují Golemovi, druhý Blanickým rytířům, orloji nebo Karlu IV. „Připravena je spousta her a tvoření u nás v domě dětí. Plánujeme výlet do zoo v Chomutově či do lezeckého centra v Mostě. Chodíme také na vycházky po Žatci, povídáme si o zajímavých místech, byli jsme v muzeu a plánujeme další podobné návštěvy,“ dodává Tvrská.

Příměstský tábor pořádají také na žateckém koupališti. Hlavním tématem je tam koupání, ale nabízejí i další program jako ukázky karate, fitness dance a podobně. Děti tam mohou využívat celé přilehlé sportoviště, v případě špatného počasí je připravena klubovna.

V Podbořanech připravil tamní Dům dětí a mládeže pět turnusů příměstských táborů, témata jsou například honba za diamanty nebo věda nás baví. V Postoloprtech byly v nabídce dva termíny, tam už ale hlásí plnou kapacitu.