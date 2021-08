Novou tradici založili v sobotu 14. srpna v obci nedaleko Loun, konala se tam Mirvaldova Obora.

Mirvaldova Obora. | Video: Ladislav Bába

Loni byla v obecním úřadě v Oboře instalována trvalá výstava obrazů Vladislava Mirvalda. Zrodila se tehdy myšlenka na každoroční setkání, a to hlavně v místech okolo obce, kam jezdil velice rád malovat. Vladislav Mirvald byl významný lounský výtvarník, letošního roku by se dožil 100 let. Na jeho osobu přišli zavzpomínat do Obory přátelé a žáci. Mirvald byl totiž nejen výtvarník, ale také vynikající fotograf a pedagog.